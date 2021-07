Debut la bursă pentru compania Air Claim, intermediar de compensații pentru pasagerii aerieni

Air Claim, companie care facilitează din 2018 obținerea de despăgubiri pentru pasagerii transportului aerian, s-a listat vineri pe piața AeRO a Bursei de Valori București.

Acțiunile companiei se tranzacționează sub simbolul bursier CLAIM, iar listarea a fost precedată de un plasament privat prin care Air Claim a strâns de la investitorii din piața de capital 2,4 milioane lei pentru dezvoltarea afacerii. Capitalizarea anticipată a companiei se ridică la 27,3 milioane de lei, echivalentul a 5,5 milioane euro.pasafe

„Numărul companiilor care vin la bursă crește deja de la o săptămână la alta, astăzi avem 14 noi companii listate la BVB de la începutul anului. Ne bucurăm să fim soluția de finanțare pentru tot mai multe companii antreprenoriale românești și să sprijinim economia locală, atât prin emisiuni de acțiuni cât și prin emisiuni de obligațiuni. Mai mult, fiecare listare crește diversitatea sectoarelor economice în care investitorii își pot plasa banii, unul dintre elementele esențiale pentru îmbunătățirea lichidității pieței și pentru dispersarea riscului investițional”, a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.

„Mulțumim pentru încredere și interes investitorilor. Mulțumim celor care începând cu ziua de azi au decis sau vor decide să vină alături de noi. Știți sentimentul pe care îl avem atunci când găsim o sumă de bani de care nu știam într-un buzunar? Indiferent de sumă, e ceva plăcut, nu? Ei bine, Air Claim vede zilnic acest sentiment la clienții săi. Foarte puțini pasageri, sub 15% mai exact, cunosc că în temeiul legislației europene se acordă o despăgubire cuprinsă între 250 și 600 euro fiecărui pasager, dacă zborul a avut o întârziere nejustificată mai mare de 3 ore, respectiv a fost anulat. Știam că piața de capital aduce multe avantaje însă am fost surprinși să vedem câte uși deschide cu adevărat. Ca urmare, am negociat parteneriate prin care ne oferim serviciile către mai multe bănci din România; am discutat cu unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa având ca perspectivă implementarea unor puncte de prezentă fizică a Air Claim în terminalele acestora; am creat o aplicație pentru telefon; am încheiat un parteneriat în vederea dezvoltării unei criptomonede; însă cel mai important, am ajuns cu o echipă pe aeroportul Otopeni. Echipa noastră este prezentă în zona de securitate de la Sosiri, zona de unde se preiau bagajele. Colegii mei și cu mine înmânăm pliante și procesăm pe loc cereri”, a spus Mihail Coteș, Director General Air Claim.

Plasamentul privat de acțiuni a avut loc la sfârșitul lunii mai, prin care Air Claim a vândut 400.000 de acțiuni noi la un preț de 6,21 lei/acțiune către 142 de investitori. Fondurile atrase în cadrul plasamentului vor fi folosite pentru dezvoltarea noii linii de business, cesiunea de creanțe, a unei aplicații de mobil pentru identificarea în mod automat a zborurilor eligibile pentru compensare, a unei plaftorme de abonamente pentru pasagerii care au un număr foarte mare de călătorii, dar și pentru promovarea serviciilor companiei. Plasamentul privat și listarea au fost realizate cu sprijinul Goldring.

„Prin Air Claim, aducem la bursă nu doar o companie tip start-up dintr-un domeniu cu potențial atractiv, dar și una al cărei CEO este și investitor cu experiență pe piața de capital, care cunoaște pârghiile și apetența investitorilor pentru business-uri cu tracțiune, dar și așteptările și cerințele lor în ceea ce privește livrarea de rezultate și calitatea comunicării. Air Claim nu se încadrează în tiparele familiare ale noilor emitenți la bursă, iar interesul cu care plasamentul privat a fost primit arată că piața AeRO e pregătită să își asume și mai mult misiunea de a susține afacerile noi, dinamice și creative”, a adăugat Virgil Zahan, Director General Goldring.

Air Claim este principalul intermediar din România în obținerea compensațiilor la care sunt îndreptățiți pasagerii companiilor aeriene, în cazul zborurilor întârziate, anulate, suprarezervate, cu conexiune pierdută sau în cazul refuzului la îmbarcare din partea operatorilor aerieni. Air Claim fie intermediază și reprezintă pasagerul în relația cu operatorul aerian, în schimbul unui comision de succes, fie cumpără dreptul de creanță pe care ulterior îl valorifică în favoarea sa. Cea de-a doua linie de business, cumpărarea creanțelor pasagerilor, este funcțională din martie 2020.

Reducerea transportului aerian în 2020, ca urmare a contextului pandemic, a generat și o scădere a cererilor eligibile pentru compensație. Deși numărul total de cereri de intermediere a compensațiilor nu a scăzut într-un mod semnificativ (12.157 cereri în 2020 față de 15.961 cereri în 2019), un procent semnificativ mai mic dintre acestea au fost eligibile, având în vedere că majoritatea vizau anulări de zbor cauzate de contextul pandemic – care, în marea lor majoritate, nu au fost eligibile pentru compensație. Astfel, dacă în 2019 au fost aprobate și plătite de către operatorii aerieni 19,5% din cererile depuse, în 2020 procentul a fost de doar 6,04%.

În cei trei ani de activitate, veniturile companiei au fluctuat. În 2019, al doilea an de activitate, au înregistrat o creștere semnificativă față de 2018: peste 3 milioane de lei în 2019 față de 43.839 lei în 2018. În 2020, compania a fost direct afectată de pandemia Covid-19 și de reducerea drastică a transportului aerian, astfel încât veniturile companiei au fost de 1,86 milioane lei. În ciuda acestui fapt, compania a raportat un profit în 2020 de peste 1 milion de lei (2019: 2,55 milioane lei profit). În prezent, echipa Air Claim este formată din 4 persoane, urmând ca din vara acestui an să crească cu 9 angajați odată cu prezența fizică a consultanților companiei la terminalele Aeroportului Internațional Henri Coandă București.