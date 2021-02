Decizia UE de a reduce emisiile de carbon nu mai permite României să-și exploateze resursele de hidrocarburi, acuză PER

PER acuză decizia UE de a reduce emisiile de carbon care în opinia ecologistilor blochează posibilitatea unor țări precum România, Bulgaria sau Polonia la exploatarea propriilor resurse de hidrocarburi.

„Mai ușor cu “industria” in România! Acesta este mesajul Comisiei Europene după declanșarea procedurii de infringement privind emisiile industriale.

Decizia UE de a reduce emisiile de carbon, impusa de Germania si Olanda cu suportul tarilor nordice nu mai permite Romaniei, Poloniei sau Bulgariei sa-si extraga si sa isi arda propriile resurse de hidrocarburi, sanctionand orice incercare a guvernelor de a identifica solutii pentru sustinerea continuarii acestei activitati vitale a condus la o situatie fara iesire pentru industria de resort din Romania! Aceleași state puternic dezvoltate care au produs, prin arderea propriilor resurse de hidrocarburi, poluarea istorică a continentului, sanctioneaza exploatarea in mult mai mica masura a unor resurse naturale vitale pentru existenta unor regiuni sarace ale Europei rasaritene, impunand inchiderea in pamant a zeci de milioane de tone de carbune.

Comisia Europeană a decis că niște ajutoare de stat i-au fost acordate ilegal complexului energetic, iar acesta trebuie să returneze sute de milioane de euro la bugetul de stat. O lovitură financiară aproape imposibil de dus pentru societatea minieră, cu rezultate din cele mai severe pentru proprii angajati.

- Ecologistii români (PER) sprijină respectarea Tratatului de la Paris precum si a prevederilor Pactului pe mediu referitoare la decarbonizarea susținută a sistemului energetic pentru atingerea obiectivelor climatice.

- Partidul Ecologist Român solicită Guvernului Romaniei să negocieze cu Comisia Europeana sprijin efectiv in rezolvarea problemelor cu care se confrunta industria de profil si sa renunte la politicile de forta care conduc la probleme sociale grave, asa cum sunt cele inregistrate in prezent.” se arată în comunicatul PER.