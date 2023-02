Decizie de ultimă oră în Republica Moldova: Spațiul aerian a fost închis, din motive de securitate

Spaţiul aerian al R.Moldova a fost temporar închis din motive de securitate, scrie blogul de specialitate Runway, citat de Deschide.md. Interdicţia ar fi valabilă până la ora 16:00. Contactată de reporterii Deschide.md, Irina Bodolica, purtătorul de cuvânt al Autorităţii Aeronautice Civile, a declarat că va reveni în scurt timp cu detalii la acest subiect, scrie News.ro.

Totuşi, pe pagina Aeroportului Internaţional Chişinău se anunţă că unele curse nu au decolat, iar altele nu au putut ateriza sau nu au mai ajuns la Chişinău, printre acestea aflându-se şi o cursă de la Bucureşti.

Citește și: Zaharova șterge pe jos cu Zelenski: Ucraina încearcă să atragă Republica Moldova în confruntare cu Rusia

Rusia neagă că ar vrea să destabilizeze Republica Moldova:

Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a declarat că Ucraina încearcă să atragă Republica Moldova într-o confruntare dură cu Rusia. Zaharova a comentat declaraţiile președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit cărora instituţiile din Republica Moldova au confirmat informațiile despre existența ''unui plan al Rusiei de destabilizare a situației din Republica Moldova''.

Comentariul purtătorului de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a fost postat pe site-ul Ministerului de Externe al Rusiei.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat joi, la summitul Consiliului European, că a aflat despre un presupus plan al serviciilor secrete ruse de "distrugere" a Republicii Moldova, precizând că a informat-o despre situaţie pe Maia Sandu, preşedintele moldovean, anunță Mediafax.

Zelenski a făcut declarații spectaculoase în summit-ul CE

Prezent la summitul special al Consiliului European, aflat în curs la Bruxelles, Zelenski a afirmat că a informat-o recent pe Maia Sandu despre presupusul plan al Rusiei. "Am informat-o că am interceptat planul de distrugere a Republicii Moldova de către serviciile ruse", a declarat Zelenski, conform traducerii, potrivit agenţiei The Associated Press.