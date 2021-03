Decizie: Traian Berbeceanu, schimbat cu un prefect ales de PLUS

Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, va fi schimbat din funcție. Locul său va fi luat de un membru PLUS. Viitorul prefect al Capitalei va fi liderul PLUS Sector 5, avocatul Alin Stoica. La împărțirea prefecturilor cu PNL și UDMR, Alianța USR PLUS a 'tras' Bucureștiul.

Alin Stoica, președinte al Filialei PLUS Sector 6, este de profesie avocat (absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității București) și are experiență atât în ceea ce privește interpretarea și aplicarea actelor normative, cât și a elaborării acestora.

Pentru o perioadă de doi ani (2016 – 2018), a reprezentat societatea civilă în una dintre comisiile Consiliului Economic și Social – Comisia pentru relații de muncă, politică salarială, incluziune socială și sănătate. Atribuțiile acestei comisii sunt de revizuire și avizare a tuturor proiectelor de legislație în domeniu.

În același timp, de peste cinci ani, reprezintă organizații patronale la nivel de industrie și la nivel național în unele dintre discuțiile privind elaborarea de acte normative, atât la nivelul Guvernului, cât și la nivelul Parlamentului.

Printre actele normative la modificarea sau elaborarea cărora care a participat se numără și:

- Codul Muncii;

- Legea Dialogului Social;

- Legea privind telemuncă;

- Legea privind ucenicia;

- Ordonanța de urgență privind munca cu timp redus (kurzarbeit).

Alin Stoica este membru PLUS de la înființarea partidului și a făcut parte din Comisia de Integritate Națională a Alianței USR PLUS pentru alegerile locale, contribuind la efortul de selectare a candidaților comuni prin verificarea respectării principiilor și valorilor promovate de Alianța USR PLUS.

Ca prefect, Alin Stoica își propune un obiectiv-cheie: aplicarea la nivel local a programului guvernamental de profesionalizare și depolitizare în administrația publică.

„Voi pune accent, în aplicarea programului Guvernului la nivelul Bucureștiului, pe reforma administrației. Avem nevoie ca de aer de profesionalizare și depolitizare dacă vrem să schimbăm cu adevărat modul în care a funcționat România până acum. Îmi propun o cooperare foarte bună cu toate organele administrației publice locale, indiferent de culoarea politică, pentru că interesul cetățeanului este pe primul loc. Nu în ultimul rând, îmbunătățirea siguranței cetățenilor va fi un aspect-cheie al mandatului meu. Vom continua inițiativele bune, deja începute, și vom demara altele, doar după ce ne vom consulta cu toate părțile implicate”, a declarat Alin Stoica.