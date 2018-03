Declarație neașteptată a Simonei Halep, după ce a fost huiduită la Miami: 'O zi bună la birou'

Simona Halep a declarat că s-a relaxat după ce a dat cu racheta de pământ în timpul meciului cu Oceane Dodin, din manşa a doua a turneului de la Miami.

"Putem vorbi de rachetă, s-a dus. Am dat-o unui copil de mingi. A fost momentul (n.r. - să dea cu racheta de pământ), cred că a fost bine pentru mine, pentru că m-am relaxat. Am avut prea multă tensiune azi, am jucat prost, dar ai astfel de zile, iar cel mai important lucru este să nu renunţi. Am câştigat pentru că nu am renunţat. Nu am jucat bine, dar când câştigi iei numai lucrurile pozitive. Până la urmă a fost o zi bună la 'birou'", a declarat Halep, conform News.ro.

Izbucnirea româncei, produsă în decisiv, nu a fost pe placul publicului, care a huiduit-o, nici pe cel al arbitrului de scaun, care i-a acordat un avertisment.

Presa italiană scrie că Halep a fost amendată de WTA cu 2.500 de dolari pentru gestul ei.

Simona Halep, locul I WTA, a învins-o, joi, cu scorul de 3-6, 6-3, 7-5, pe franţuzoaica Oceane Dodin, locul 98 WTA, prezentă pe tabloul principal în calitate de lucky loser, în manşa a doua a Miami Open.

Halep va evolua în turul al treilea cu poloneza Agnieszka Radwanska, locul 32 WTA şi cap de serie numărul 30, care a trecut, cu 6-3, 7-6 (4), de belgianca Alison Van Uytvanck, locul 51 WTA, într-o oră şi 49 de minute. Scorul întâlnirilor directe Halep - Radwanska este de 5-5.