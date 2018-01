Declaraţii dure la adresa Simonei Halep: Garbine Muguruza spune că românca va pierde repede primul loc WTA

Garbine Muguruza spune ca Simona Halep va pierde in scurt timp primul loc. Garbine Muguruza, una dintre sportivele ce incearca sa o detroneze pe Simona Halep in clasamentul WTA, spune ca jucatoarea noastra va pierde in scurt timp locul intai mondial.

Muguruza nu crede in continuitatea Simonei Halep si afirma ca in 2018 vom vedea o rotatie continua a liderilor mondiali in tenisul feminin. "Ma astept la o schimbare de lider, da. Cred ca asa va fi tot anul 2018. Nu exista nicio jucatoare care sa se diferentieze de celelalte. Nu poti spune ca este una care sa domine. Va fi un an interesant si ma astept la multe schimbari la varf", a spus Muguruza intr-o conferinta de presa organizata la Sydney, conform ziare.com.

Iberica evolueaza in aceasta saptamana la Sydney si incearca sa se apropie cat mai mult de Simona. Muguruza s-a aflat anul trecut pe primul loc WTA timp de patru saptamani, dar a fost depasita de Simona Halep in luna octombrie. De atunci, Simona are 14 saptamani la rand de cand se afla pe prima pozitie in ierarhia mondiala. Sportiva noastra face pauza in aceasta saptamana si va reveni pe teren incepand cu 15 ianuarie, la Australian Open, unde este prima favorita.