Declinul demografic s-a redus în ianuarie, ca urmare a scăderii mortalităţii

Populaţia României a continuat scăderea din cauze demografice, dar declinul s-a redus în ianuarie, când s-au pierdut 6.495 de locuitori, mai puţini decât în aceeaşi lună a anului trecut, această situaţie fiind generată în principal de o reducere a mortalităţii, arată datele publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Prin comparaţie, în ianuarie 2017, sporul natural negativ a fost de 13.704 de persoane.

În ianuarie 2018 s-au născut 17.128 de copii, cu 2.001 mai mulţi decât în luna decembrie 2017 şi cu 2.032 mai mulţi decât în ianuarie 2017.

Totodată, s-au înregistrat 23.623 decese, cu 477 mai multe decât în luna decembrie 2017 şi cu 5.177 mai puţine decât în ianuarie 2017.

Mortalitatea infantilă din România a scăzut în ianuarie 2018 faţă de aceeaşi lună a anului trecut, fiind înregistrate 110 de decese ale unor copii cu vârsta de sub un an, cu 50 mai puţine decât în urmă cu un an. Comparativ cu decembrie 2017, numărul copiilor de sub un an decedaţi a fost mai mare cu 5.

În luna ianuarie 2018, la oficiile de stare civilă s‐au înregistrat 5.616 căsătorii, cu 973 mai puţine decât în luna decembrie 2017. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive a fost de 753, cu 1.998 mai puţine decât în luna decembrie 2017.

Numărul căsătoriilor a fost, în luna ianuarie 2018, cu 708 mai mare decât în aceeaşi lună din anul trecut. Prin hotărâri judecătoreşti definitive s‐au pronunţat cu 150 divorţuri mai puţine în luna ianuarie 2018, decât în luna ianuarie 2017.

Populaţia României a scăzut anul trecut cu 69.279 de persoane din cauza declinului demografic, cu 27,5% mai mult decât în anul anterior, în special ca urmare a scăderii natalităţii.

În 2016, sporul natural negativ a fost de 54.316 de persoane.