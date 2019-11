DEFINITIV Gheorghe Ciuhandu, fostul primare al Timișoarei, a fost CONDAMNAT în dosarul finanţării lui Poli Timişoara

Fostul primar al municipiului Timişoara, Gheorghe Ciuhandu, a fost condamnat de Curtea de Apel Timişoara la trei ani cu suspendare pentru abuz în serviciu, în dosarul finanţării echipei de fotbal Politehnica Timişoara. Decizia este definitivă.

Judecătorii Curţii de Apel Timişoara au admis în parte apelul DNA în acest dosar şi au decis condamnarea la trei ani de închisoare cu suspendare a lui Gheorghe Ciuhandu, fostul primar al Timişoarei, a Smarandei Haracicu, fost director economic în Primăria Timişoara, şi a Violetei Mihalache, fost director al Direcţiei de Comunicare.

În plus, Ciuhandu are patru ani de supraveghere şi 120 de ore de muncă în folosul comunităţii, iar Haracicu şi Mihalache - trei ani sub supraveghere şi câte 90 de ore de muncă în folosul comunităţii.

În ceea ce îl priveşte pe fostul primar Gheorghe Ciuhandu, acesta va trebui să lucreze în folosul comunităţii fie la Horticultura, fie la Direcţia de Sănătate Publică.

Cei trei condamnaţi au de platit, în solidar cu clubul de fotbal, 27 de milioane de lei, prejudiciul stabilit de instanţă.

Fostul secretar al Primăriei Timişoara Ioan Cojocari a rămas cu condamnarea de trei ani de închisoare cu suspendare, în acelaşi dosar, iar în plus i-au fost interzise mai multe drepturi.

Decizia Curţii de Apel Timişoara este una definitivă.

În prima instanţă, la Tribunalul Timiş, Gheorghe Ciuhandu a fost achitat.

În acest dosar, fostul primar al municipiului Timişoara Gheorghe Ciuhandu şi fostul viceprimar Adrian Orza, dar şi alţi funcţionari ai Primăriei Timişoara au fost trimişi în judecată de DNA pentru asocierea cu echipa patronată la acea vreme de omul de afaceri Marian Iancu. Poli Timisoara a primit în acea perioadă zeci de milioane de lei ajutor din partea autorităţilor locale.

Potrivit DNA, în cursul anului 2008, Gheorghe Ciuhandu, la acea dată primar al municipiului Timişoara, şi Ioan Cojocari, secretar al Consiliului Local Timişoara, uzând de prerogativele conferite de funcţiile ce le îndeplineau, au încălcat normele legale în vigoare ce reglementează posibilitatea virării unor sume de bani de la bugetul Consiliului Local Timişoara în contul S.C. Politehnica Timişoara S.A. (fosta S.C. Fotbal Club Timişoara S.A., fosta S.C. Politehnica 1921 Ştiinţa Timişoara & Invest S.A.)”.

Potrivit anchetatorilor, Gheorghe Ciuhandu, împreună cu Delia Ileana Dumitru, Smaranda Haracicu şi Violeta Mihalache, ar fi semnat un ”contract de asociere”, în baza căruia a fost alocată anual, pe o perioadă de trei ani, suma de 9.000.000 lei, ”pentru sprijinirea echipei de fotbal Politehnica Ştiinţa Timişoara”, iar secretarul Consiliului Local Timişoara a avizat pentru legalitate H.C.L. nr. 127/2008 în baza căreia era alocată anual suma menţionată mai sus.

Primăria Timişoara a comunicat că se constituie parte civilă cu suma de 31.669.417,71 lei.

MINUTA ședinței de judecată

”Solutia pe scurt: În baza art. 421 pct.1 lit.b Cod proc.pen. respinge ca nefondate, apelurile declarate de inculpaţii Cojocari Ioan, Dumitru Delia Ileana, Pintilie Alina, Munteanu (fost Andreoiu) Mirel Florin, împotriva sentinţei penale nr. 307/13.07.2018 pronunţată în dosarul nr. 2842/30/2016 al Tribunalului Timiş. În baza art. 421 pct.2 lit.a C.p.p. admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.N.A. – Serviciul Teritorial Timişoara, împotriva sentinţei penale nr.307/13.07.2018 pronunţată în dosarul nr. 2842/30/2016 al Tribunalului Timiş.

Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi rejudecând:

1. În temeiul art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., interzice inculpatului COJOCARI IOAN exercitarea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b, g şi k C.pen., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a exercita funcţia de secretar al Primăriei, precum şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 4 (patru) ani, pedeapsă a cărei executare începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, conform art. 68 al. 1 lit. b C.pen.

În baza art. 65 alin. 1,3 C.pen., aplică inculpatului Cojocari Ioan pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b , g şi k C. pen., pedeapsă care se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală este la executată sau considerată ca executată, conform art. 65 al. 3 C.pen.

2. În baza art. 297 al. 1 din C.pen. rap. la art. 309 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen. şi art. 75 alin. 2 lit. b C.p, şi art 76 alin.1 C.p. condamnă inculpatul CIUHANDU GHEORGHE-CORIOLAN, primar la data comiterii faptelor, domiciliat în ...., pentru infracţiunea de abuz în serviciu, în formă continuată, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În temeiul art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., interzice inculpatului Ciuhandu Gheorghe-Coriolan exercitarea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b, şi k C.pen., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 4 (patru) ani, pedeapsă a cărei executare începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, conform art. 68 al. 1 lit. b C.pen. În baza art. 65 alin. 1,3 C.pen., aplică inculpatului Ciuhandu Gheorghe-Coriolan pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi k C. pen., pedeapsă care se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală este la executată sau considerată ca executată, conform art. 65 al. 3 C.pen. În baza art. 91 C.pen. dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 (patru) ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. 1 C.pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Timiş, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. a C.pen. impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune sau organizat de acesta în colaborare cu instituţii comunitare. În baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în locaţii, puncte de lucru la Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Timiş sau SC Horticultura SA, pe o perioadă de 120 de zile. În baza art. 404 al. 2 C.p.p., rap.la art.96 C.p., atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, respectiv dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege ori săvârşeşte o nouă infracţiune intenţionată, instanţa revocă suspendarea supravegherii şi dispune executarea pedepsei în regim de detenţie. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoz. art. 97 C.pen.. 3. În baza art. 297 alin. 1 C.pen. comb. cu art. 309 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen., art. 75 alin. 2 lit. b C.p, şi art 76 alin.1 C.p., condamnă inculpata HARACICU SMARANDA MARIA – director al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Timi?oara la data comiterii faptelor, pentru infracţiunea de abuz în serviciu, în formă continuată, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În temeiul art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b, şi k C.pen., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 3 (trei) ani, pedeapsă a cărei executare începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, conform art. 68 al. 1 lit. b C.pen. În baza art. 65 alin. 1,3 C.pen., aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, şi k C. pen., pedeapsă care se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală este la executată sau considerată ca executată, conform art. 65 al. 3 C.pen.. În baza art. 91 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 (trei) ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. 1 C.pen. obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Timiş, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. a C.pen. impune inculpatei să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune sau organizat de acesta în colaborare cu instituţii comunitare. În baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în locaţii, puncte de lucru la Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Timiş sau la SC Horticultura SA, pe o perioadă de 90 de zile. În baza art. 404 al. 2 C.p.p., rap.la art.96 C.p., atrage atenţia inculpatei asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, respectiv dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege ori săvârşeşte o nouă infracţiune intenţionată, instanţa revocă suspendarea supravegherii şi dispune executarea pedepsei în regim de detenţie. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoz. art. 97 C.pen.. 4. În baza art. 297 alin. 1 C.pen. comb. cu art. 309 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen., art. 75 alin. 2 lit. b C.p, şi art 76 alin.1 C.p condamnă inculpata MIHALACHE VIOLETA-TEODORA – director al Direcţiei Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara la data comiterii faptelor, domiciliată în mun. ..., pentru infracţiunea de abuz în serviciu, în formă continuată, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În temeiul art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b, şi k C.pen., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 3 (trei) ani, pedeapsă a cărei executare începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, conform art. 68 al. 1 lit. b C.pen. În baza art. 65 alin. 1,3 C.pen., aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi k C. pen., pedeapsă care se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală este la executată sau considerată ca executată, conform art. 65 al. 3 C.pen.. În baza art. 91 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 (trei) ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C.pen. obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Timiş, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. a C.pen. impune inculpatei să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune sau organizat de acesta în colaborare cu instituţii comunitare. În baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în locaţii, puncte de lucru la Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Timiş, sau la SC Horticultura SA, pe o perioadă de 90 de zile. În baza art. 404 al. 2 C.p.p., rap.la art.96 C.p., atrage atenţia inculpatei asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, respectiv dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege ori săvârşeşte o nouă infracţiune intenţionată, instanţa revocă suspendarea supravegherii şi dispune executarea pedepsei în regim de detenţie. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoz. art. 97 C.pen. În baza art. 25, art. 397 C.p.pen., art. 1357, art. 1370 C.civ., obligă, în solidar, inculpaţii Cojocari Ioan, Ciuhandu Gheorghe-Coriolan, Haracicu Smaranda Maria şi Mihalache Violeta-Teodora să plătească in favoarea părţii civile Municipiul Timişoara suma de 27.000.000 lei împreună cu dobânda legală aferentă calculată începând cu data emiterii fiecărei ordonanţări de plată şi până la plata efectivă a prejudiciului. În baza art. 25 alin. 5 Cod procedură penală lasă nesoluţionată acţiunea civilă exercitată în cauză de partea civilă Municipiul Timişoara în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii Dumitru Delia-Ieana, Orza Adrian Romiţă, Staia Martin, Munteanu Mirel Florin, Pintilie Alina, Dimitriu Mariana, Miuţ Nicuşor Constantin. Menţine celelalte prevederi ale sentinţei penale apelate. În baza art. 275 al. 2 C.p.p., obligă fiecare dintre inculpaţii apelanţi Cojocari Ioan, Dumitru Delia Ileana, Pintilie Ileana, Munteanu (fost Andreoiu) Mirel Florin, la plata sumei de câte 300 lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art.275 alin.6 C.p.p. dispune plata sumei de 220 lei reprezentând onorariu parţial avocat oficiu, din contul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Timiş. În baza art. 275 al. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat cu soluţionarea apelului procurorului, rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 04.11.2019.

Document: Hotarâre 1137/2019 04.11.2019”