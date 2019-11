Dele Alli, fotbalistul echipei engleze Tottenham: 'Am fost foarte supărat după demiterea lui Pochettino. Am mers să îl văd'

Dele Alli (23 de ani), fotbalistul echipei engleze Tottenham Hotspur, și-a exprimat dezamăgirea față de hotărârea clubului de a-l demite pe antrenorul Mauricio Pochettino, anunță MEDIAFAX.

Alli a fost adus de Pochettino la Tottenham, în 2015, de la MK Dons, iar mijlocașul a recunoscut că tehnicianul argentinian l-a ajutat foarte mult în dezvoltarea sa.

"E clar pentru toată lumea cât de mult a însemnat Poch (n.r. - Pochettino) pentru jucători. A fost aici cinci ani și m-a văzut crescând ca persoană. Am ajuns la Tottenham la vârsta de 18 de ani, am avut multe urcușuri și coborâșuri, dar el m-a ajutat să trec prin toate. Nu am cum să-i mulțumesc îndeajuns", a declarat Dele Alli, luni, la conferința de presă premergătoare meciului cu Olympiacos, din grupele Ligii Campionilor.

Internaționalul englez a mai spus că a mers să îl viziteze pe fostul său antrenor la o zi după ce a afla de vestea demiterii sale.

"Mi-am dat seama că e ceva important când am văzut știrea. Am fost foarte supărat, dar am încercat să iau legătura cu el și am mers să îl văd în ziua următoare. A fost o conversație între doi prieteni. M-a ajutat în multe lucruri. În ultimii cinci ani, l-am văzut pe el mai mult decât mi-am văzut propria familie, deci a fost ceva foarte dificil. Ăsta este fotbalul, lucrurile se schimbă tot timpul și știm ce avem de făcut. Vom merge înainte, dar cu siguranță voi ține legătura cu el", a mai spus jucătorul londonezilor.

Mauricio Pochettino a fost demis de clubul Tottenham, marți, în urma rezultatelor nefaste înregistrate de echipă. După cinci ani și jumătate cu argentinianul la cârmă, londonezii s-au reorientat, numindu-l pe Jose Mourinho în funcție.