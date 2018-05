`Delirul` lui Orban îngroapă PNL, partidul a luat foc! (Comentariu)

Ludovic Orban a comis o gafa uriașa, nepermisa pentru un președinte de partid politic important, greșeala ca probabil o sa-l coste scaunul de președinte al PNL, susțin unii liberali. Fără a consulta niciun for de conducere al partidului Ludovic Orban a luat de unul singur decizia de a face o plângere penală premierului Dăncilă în speranța unei lovituri de imagine pentru el personal și pentru partidul pe care îl conduce.

Numai că decizia a fost la fel de puțin inspirată ca și celelalte demersuri cu tentă de circ pe care le-a promovat de la preluarea mandatului. Se pare că răbdarea liberalilor cu Orban s-a cam terminat, astăzi lideri importanți criticând public, în premieră decizia luată de președinte fără consultarea partidului.

Când un prim-vicepreședinte de calibrul lui Bolojan critică public deciziile proaste și lipsa consultării partidului în deciziile politice de impact, înseamnă că sunt seisme puternice în interiorul PNL și nu doar un conflict minor pe care Orban să-l poată mușamaliza cu succes.

“Domnul Orban nu s-a consultat în interiorul partidului când a luat această decizie. Eu personal nu sunt adeptul unor astfel de plângeri, vă spun foarte deschis. Şi nu poţi să faci o separaţie între calitatea de primar al oraşului Oradea, de exemplu, şi de persoana fizică. Eu sper că are elemente cât se poate de clare pe care se bazează când a făcut acest lucru”, a declarat liderul liberal.

Alături de Bolojan și Cataramă, un liberal vechi de calibru, a criticat dur escapada politică a lui Orban făcută pe spatele întregului partid.

“Plangerea penala facuta de Ludovic Orban in nume personal poate atarna ca o piatra de moara de picioarele noastre!.....Ludovic Orban este in primul rand Presedintele PNL, iar actiunile intreprinse in nume personal au consecinte directe asupra partidului; noi ne luptam -si trebuie sa castigam- cu socialistii, si putem sa-i batem prin lupta dreapta in alegeri, nu avem nevoie de piedici puse din interior si nici sa fim suspicionati de jocuri de culise! Cred ca a sosit momentul sa luam atitudine; in forurile statutare de conducere sa luam decizii care sa nu mai permita astfel de situatii!” a declarat Cataramă, declarație elocventă pentru starea de spirit actuală din interiorul partidului.

Ca o măsură a haosului creat de aventura politico mediatică a lui Orban, în primă instanță însuși purtătorul de cuvânt angajat de PNL, fostul “tehnocrat” Danca, a declarat că nu are habar de plângerea penală înaintată de cetățeanul Ludovic Orban împotriva premierului României. “Referitor la plângerea penală a lui Ludovic Orban împotriva premierului V. Dăncilă, ceea ce putem spune este că:

1. nu avem cunoștință despre un astfel de demers

2. dar dacă a făcut acest lucru, suntem convinși că există motive suficiente pentru a susține o astfel de plângere.

3. acțiunile recente ale premierului în plan internațional au încălcat Constituția și normele legale în vigoare aducând atingere în mod grav intereselor naționale ale României.”

În condițiile în care nu există nicio poziție oficială a Parchetului sau a Preșidenției în legătură cu un potențial delict al premierului și niciun for de conducere al PNL nu a fost consultat înaintea demersului, se pare că decizia i-a aparținut exclusiv lui Orban în condiții cel puțin ciudate. Lucrul acesta slăbește considerabil poziția liberalilor ca principal partid de opoziție, percepția publică fiind aceea că așteaptă să ajungă la guvernare “la masa verde” prin tertipuri puerile, în loc să aibă o politică consitentă, constructivă și bazată pe argumente.

Ludovic Orban și-a pierdut treptat sprijinul celor care l-au făcut președinte și în aceste zile a demonstrat tuturor că pălăria este prea mare pentru el. PNL este un partid recunoscut pentru restructurările urgente la nivelul conducerii centrale atunci când șansele electorale ale partidului sunt periclitate. Decizia păguboasă luată arbitrar de Ludovic Orban ar putea să-l coste scaunul de președinte.