DEMERSURILE lui Cumpănaşu faţă de procurori şi ancheta Caracal - Cărui for judecătoresc european vrea să i se adreseze fostul candidat la prezidenţiale

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Alexandru Cumpănaşu, anunţă pe pagina sa de socializare că vrea să se adreseze Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) unde va semnala chestiuni referitoare la ancheta din cazul Caracal.

"Dragi români, am decis împreună cu familia mea că numai în scris și cu demersuri instituționale putem lămuri cazul Alexandrei. Astfel, în paralel cu demersurile proprii de aflare a adevărului în România, vom apela la Curtea de Justiție a Uniunii Europene căreia îi vom înainta toate documentele și actele efectuate în dosar inclusiv toate respingerile procurorilor fata de probele aduse de familia noastră sau de persoane terțe în această cauză", scrie acesta în postarea sa.

El explică şi cum ar fi posibil un astfel de demers în contextul în care ancheta nu este finalizată în România.

"Functionarea CJUE are printre altele si urmatoarea atributie: În anumite circumstanțe, Curtea poate fi sesizată de persoane fizice, întreprinderi sau organizații care doresc să introducă o acțiune împotriva unei instituții UE pe care o suspectează că le-a încălcat drepturile". Ne vom adresa si Comisarului European pentru Justitie precum si Comisiei pentru Justitie si Libertati Civile din Parlamentul European. Chiar daca este o institutie noua ne vom adresa si Procurorului Sef European deoarece suspectam in acheta ce o vizeaza pe Alexandra acte de coruptie si abuz in serviciu din partea ambelor unitati de parchet care s-au ocupat de solutionarea dosarului: atat la nivelul municipiului Caracal cat si la nivelul DIICOT", potrivit sursei citate.

Cumpănaşu mai arată că procurorii DIICOT nu sunt sensibili la solicitările familiei victimelor.

"Vorbele nu mai au nici o valoare în fata procurorilor DIICOT. Cel mult pot sensibiliza opinia publica dar nu sensibilizează deloc ancheta DIICOT. Vom parcurge ca familie tot drumul instituțional. Vom transmite o sesizare și fiecărui europarlamentar roman și cu ocazia aceasta vom constata care dintre aceștia sunt preocupați declarativ de dispariția celor 2 fete si a sute de minori și cine face doar jocuri politice și declarații politicianiste", notează acesta.

În finalul postării el aminteşte că "la dosar se regăsește listingul apelurilor lui Dincă din ziua în care Alexandra era sechestrată și în viaţă în casa acestuia".

"De pe cartela cumpărată de acesta din Craiova au fost efectuate 5 apeluri către 5 persoane de pe teritoriul României. De asemenea 2 apeluri în afara României în 2 ţări membre UE. Nu au fost găsite la dosar acte de urmărire penală sau cercetare care să vizeze audierea celor 5 persoane sau identificarea persoanelor din afara ţării. Acest fapt este de o gravitate extremă și este unul din motivele care ne îndreptățesc să apelam la toate instituțiile Uniunii Europene", încheie Cumpănaşu.