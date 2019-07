Demisie de ULTIMĂ ORĂ în PNL: 'Pentru că e nevoie de forţe proaspete, pentru că am înţeles mesajul electoratului'

Preşedintele organizaţiei municipale Zalău a PNL, Radu Căpîlnaşiu, a demisionat din funcţie, în locul său fiind numit, ca interimar, şeful organizaţiei de tineret, Mihai Crişan.

Anunţul a fost făcut vineri, la Zalău, de către preşedintele organizaţiei judeţe a PNL Sălaj, deputatul Lucian Bode, în cadrul unei conferinţe de presă la care au fost prezenţi fostul şi actualul şef al PNL Zalău."Luând act de demisia domnului Radu Căpîlnaşiu, din funcţia de preşedinte al organizaţiei municipale Zalău, în urma consultărilor avute cu Biroul Politic Local, am decis în şedinţa de Birou Politic Judeţean să numim un preşedinte interimar, la organizaţia Zalău, în persoana domnului inginer Mihai Crişan", a declarat, vineri, Lucian Bode, scrie agerpres.ro Radu Căpîlnaşiu a precizat la rândul său că a discutat cu preşedintele PNL Sălaj de mai mult timp despre ideea unei schimbări la nivelul conducerii organizaţiei municipale, la nivel de preşedinte, dar că decizia a fost amânată până în prezent.

"Pentru că e nevoie de forţe proaspete, pentru că am înţeles mesajul electoratului - se doreşte să apară oameni noi, feţe noi, am spus că e cazul să provoc, până la urmă, inclusiv partidul, la această schimbare. Ca urmare, mi-am depus mandatul din funcţia de preşedinte al organizaţiei municipale şi am ajuns la această formulă, agreată ieri şi de către Biroul Local şi validată de către Biroul Judeţean, în persoana lui Mihai Crişan", a afirmat Radu Căpîlnaşiu.



Mihai Crişan este de profesie inginer, fiind, în cadrul partidului, preşedintele TNL Zalău.



Preşedintele interimar a precizat că este conştient de dimensiunile acestei provocări şi că obiectivele sale pe termen scurt sunt campania pentru alegerile prezidenţiale şi stabilirea candidatului PNL pentru primăria Zalău.



Fostul preşedinte, Radu Căpîlnaşiu, a anunţat, vineri, că a renunţat şi la funcţia de consilier judeţean, rămânând însă prim-vicepreşedinte al PNL Sălaj.