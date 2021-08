Demisie din AUR - O DEPUTATĂ face praf partidul după plecare: ACUZAȚII DURE la adresa lui conducerii partidului

Demisie cu acuzații dure în AUR. Deputatul Anamaria Gavrilă a demisionat din Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și a făcut dezvăluiri despre jocurile de culise din partid. Aceasta acuză că din partea conducerii centrale nu există susținere pentru proiecte importante.

„De astăzi, îmi voi continua mandatul de parlamentar de Hunedoara ca deputat independent. Rămân dedicată obiectivului pe care mi l-am asumat în fața celor care m-au votat, acela de a face un alt fel de politică pentru deveni și pentru hunedoreni și de a da un exemplu prin acțiune și implicare.

Am luat una dintre cele mai dificile decizii din viața mea. Atunci când m-am înscris în AUR eram convinsă că fac parte dintr-o echipă care își dorește să arate că putem face o politică diferită, în beneficiul cetățeanului. O echipă cu oameni de cuvânt, care se respectă unii pe alții și care nu se pierde în nebuloasa politică plină de demagogii. O echipă organizată pe criterii meritocratice și de eficiență, cu obiective, strategii și acțiuni care să aducă rezultate reale pentru români.

Sloganele nu țin însă locul acțiunii politice coerente și o atitudine timorată de puterea aparentă a altor partide nu are forța necesară de a impune o nouă viziune pentru România. Iar pentru mine, a continua în această formulă, ar înseamnă a rămâne resemnată că mai mult nu se poate pentru români.

Sunt însă convinsă că românii au determinarea și dorința de a avea o țară care funcționează pentru noi toți. Românii au însă nevoie de lideri care să demonstreze curaj, integritate și autenticitate. Au nevoie de lideri care să îi unească în jurul unui proiect ambițios în care credem cu toții.

Am fost dezamăgită să constat că, după un an de activitate și contribuția mea semnificativă la campania locală unde AUR a reușit să obțină nu unul, ci doi consilieri locali, singurii consilieri locali AUR într-un municipiu reședință de județ, nu există o echipă pe care să pot conta atunci când vine vorba de a-i ajuta pe deveni. Le-am cerut consilierilor locali ai AUR, în mai multe rânduri și, din păcate, fără succes, să propună o hotărâre de Consiliu Local pentru preluarea Termocentralei Mintia la Primărie. Era o oportunitate și o ultimă speranță de rezolvare a problemei termoficării centralizate pentru iarna următoare după ce primarul a refuzat să vină cu o soluție. Pe aceeași temă, a rezolvării încălzirii în Deva și a apărării Termocentralei Mintia, am avut prea puțin sprijin din partea conducerii centrale a AUR în momentele în care am făcut demersuri pentru a-l convinge pe Ministrul Energiei, Virgil Popescu, să renunțe la planul de vânzare a termocentralei la preț de fier vechi și să ia decizii în beneficiul devenilor. De asemenea, nu am primit susținerea necesară pentru a iniția o moțiune simplă împotriva Ministrului Energiei, Virgil Popescu, care recent s-a dovedit a fi cu adevărat un trădător de țară și un om fără caracter, lăsând mii de oameni în frig la Deva, în plină pandemie și încercând să aloce 600 de milioane de euro prin PNRR unei firme de casă a partidului său.

În acest context, am hotărât să demisionez din AUR și să fac echipă, cu adevărat, cu cetățenii care m-au trimis în Parlament. Am un respect deosebit pentru acei parlamentari AUR care au ajuns în această poziție din dorința de a ajuta țara lor și fac o muncă bazată pe respect pentru ceilalți colegi, sunt modești, dar consecvenți în realizările lor și dau un exemplu de înțelepciune în fiecare situație dificilă. Voi susține orice proiect al oricărui partid de care sunt convinsă că îi va ajuta pe români”, a transmis parlamentarul Anamaria Gavrilă.