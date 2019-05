DEMISIE în Guvern: Actul semnat de Viorica Dăncilă a apărut în Monitorul Oficial

Sebastian Costantin Costea a fost eliberat, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției. Decizia premierului de eliberare din funcție a lui Costea a fost publicată luni, în Monitorul Oficial, potrivit mediafax.

Citește și: Rareș Bogdan prezintă ‘marea famiglie PSD’! Atac-fulger la un cunoscut baron social-democrat

De altfel, Sebastian Costea, alături de fostul secretar de stat din același Minister, Nicolae Liviu Popa, (ambii preluați de la fostul ministru, Tudorel Toader) au rămas fără atribuții atunci când Ana Birchall a preluat interimatul.

Citește și: Acuze dure din interiorul PSD! Ce le-ar fi cerut Klaus Iohannis liderilor europeni, prezenți la Sibiu

Ministrul interimar al Justiției a spus, întrebată de situație, că este un ”lucru de normalitate” având în vedere că răspunderea pentru decizii și cheltuieli îi aparține.

”În legătură cu acest aspect, este o decizie pe care eu am luat-o exact în momentul în care am preluat interimatul și am preluat toate atribuțiile pe care eu le-am considerat necesare. Nu am făcut nimic altceva decât ce am făcut și în februarie 2017 și e un lucru de normalitate, având în vedere că eu răspund și este absolut normal să știu pe ce se cheltuiesc banii, cum se cheltuiesc, cine semnează, pentru ce semnează, ce se avizează, ce nu se avizează, deci sunt lucruri absolut normale legate de buna desfășurare a activității curente. Deci, absolut toate speculațiile care au existat în ultima perioadă legate de acest aspect sper să fie clarificate”, a spus ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall.

Citește și: PSD reacționează după farsa cu bancnotele aruncate pe jos:Dacă arunci pe jos bancnote pentru a rânji când un bătrân se apleacă să le ridice, asta nu te face membru al unei ‘rase superioare’

Totodată, premierul Viorica Dăncilă a semnat, pe 9 mai, schimbarea din funcția de secretar de stat la Ministerului Justiției a lui Nicolae Liviu Popa.