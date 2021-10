DEMISIE în USR Timiș, după ce Timișoara a rămas PATRU zile fără apă caldă: Îi înlocuim pe incompetenții lor cu ai noștri

Nervii par să cedeze și în USR Timiș. După ce Timișoara a stat de luni până sâmbătă fără căldură și apă caldă, un membru USR a demisionat. Tudor Baștea e IT-ist și e unul din membrii care s-au implicat activ în campania de promovare de la alegeri. Acum, acesta a decis să plece din partid, după ce instanța a anulat Organigrama impusă de Dominic Fritz în Primăria Timișoara și după ce orașul a stat, în mod rușinos, cinci zile fără apă caldă și căldură.

"Astazi am demisionat din USR-PLUS.

Cred ca in continuare ca USR-PLUS e cel mai curat partid din Romania, cu cel mai mare procent de oameni onesti, decisi sa puna umarul la reformarea Romaniei. Cred in continuare in Dacian Ciolos, in modul sau echilibrat si responsabil de a face politica.

Pe alocuri insa, in unele filiale, musteste impostura si incompetenta. Au fost mai multe situatii, de-a lungul acestui an, in care mi-am pus intrebarea ce mai caut in aceasta organizatie. M-a dezamagit povestea cu organigrama, anulata de instanta. Adica lucrezi luni de zile la ea, si apoi te trezesti ca nu se poate aplica? Niste avocati, niste juristi, nu sunt pe acolo prin primarie?

Dar ultimele evenimente legate de Colterm au pus capacul.

Da, sunt de acord ca Colterm a acumulat datorii datorita managementului defectuos din mandatele fostilor primari. Da, sunt de acord ca administratia Fritz a preluat un cartof fierbinte, dar era de datoria sa să se descurce. Si-a asumat aceasta responsabilitate.

Administrarea orasului a fost preluata iarna trecuta. Nu au fost intreruperi de caldura si apa calda, deci “greaua mostenire” nu a fost chiar atat de grea. A urmat un an intreg, in care se putea lucra la redresarea Colterm. Si totusi, a venit frigul si Primaria nu a fost in stare sa se asigure ca Colterm va putea furniza caldura si apa calda. Asta ca sa nu mai amintim alte balbe din povestea Colterm, gen numirea lui Bogdan Nanu ca director general. Caruia i s-a cerut demisia dupa cateva zile, pt ca avea niste probleme penale, tocmai pentru inginerii financiare.

Ieri dupa-masa, primarul a anuntat ca s-a gasit o solutie temporara, cu alt furnizor de gaz, si ca se va porni caldura in timpul noptii. Peste 50K de familii au asteptat caldura, care nu a venit. A venit insa, azi-dimineata, o noua serie de explicatii de la primar, pt ca de fapt anuntul sau se bazase pe un intelegere verbala, care nu s-a concretizat. Si un apel la disponibilitate si umanitate din partea furnizorilor de gaz. De parca ar fi datoria lor sa gaseasca o solutie, daca s-ar putea sa dea gazul si gratis.

No, imi pare rau, dar eu n-am intrat in acest partid doar ca sa ii inlocuim pe incompetentii lor cu incompetentii nostri. Nu am avut niciodata ambitii politice si nici nu voi avea. Am intrat in partid ca sa ajut cu ce pot (expertiza IT, ajutor in campanii, etc). Si ca sa identificam persoane competente care doresc si pot sa isi asume pozitii publice, in administratie.

Cu regret, dar nu gasesc absolut nici o realizare notabila, dupa un an de administratie Fritz. Le-am promis oamenilor buna guvernare, modernizarea orasului, si le-am taiat caldura si apa calda. Si in loc sa gasim solutii la aceasta criza, facem punctaje interne, prin care invatam oamenii ce sa raspunda comentariilor negative ale cetatenilor scandalizati de situatia Colterm.

No, io la din astea nu vreau sa fiu partas.

LATER EDIT: am primit numeroase "cereri de prietenie" ca urmare a a acestei postari, probabil din cauza ca au sharuit-o cateva persoane. Cu regret, dar nu o sa le dau Accept decat daca numele respective imi suna cunoscut. Scopul postarii asteia nu e sa-mi fac noi "prieteni". Multumesc pt intelegere.

LATER EDIT #2: fac un apel la simpatizantii altor partide sa nu foloseasca aceasta postare in scop electoral. Indiferent de problemele cu caldura din Timisoara, PSD = PNL = coruptie. Si indiferent ce culoare are primarul, asteptarea rezonabila e ca acesta sa-si faca treaba, nu sa-i gasim la infinit scuze daca "e de-al nostru"!, a anunțat Baștea.

