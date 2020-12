DEMISIE la TVR - Mircea Radu a renunțat la funcția importanță pe care o deținea la televiziunea publică

Cunoscutul realizator TV Mircea Radu anunță că renunță la funcția de șef al comunicării TVR, la șase luni după ce a preluat-o. Acesta nu explică de ce a luat această decizie.

„Știți bancul cu “nu a fost Volgă ci bicicletă și nu i s-a dat ci i s-a luat?” . Așa și cu știrea apărută acum, într-o “anumită parte a presei” (mor după formularea asta), că voi fi concediat din TVR.

Pe scurt, e așa: cu ceva timp în urmă, eu am cerut să fiu eliberat din funcția pe care o am, de șef al comunicării TVR. Argumentele mele au fost, cred, înțelese și acceptate. Acum, la 31 Decembrie, doar îmi expiră mandatul.

Real și pentru cine vrea să înțeleagă, așa stau lucrurile. Pentru cine bate câmpii și crede în zâne, n-am timp. Crăciun Fericit!”, scrie Mircea Radu pe Facebook.

Mircea Radu a fost numit director de comunicare al TVR la 1 iulie, în acest an, după ce, din ianuarie, era consilier al președintelui TV Doina Gradea. Mircea Radu a prezentat și emisiunea Down the Road, pentru care a fost remunerat cu 23.000 de euro, potrivit paginademedia.ro.