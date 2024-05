Demonstrație puternică la Tbilisi: ploaia torențială nu i-a descurajat pe cei 50.00 de oameni să acuze vehement proiectul de lege referitor la agenţii străini

Mitingul a avut loc la o zi după ce prim-ministrul georgian Irakli Kobahidze a declarat că guvernul va continua cu proiectul de lege, în ciuda opoziţiei din partea celor pe care el i-a calificat drept tineri "înşelaţi", care au resentimente faţă de Rusia.

#Tbilisi now! Georgians have flooded the city in what seems to be the biggest street demonstration in decades. Georgia is Europe. pic.twitter.com/rgvP0Ln5j8

Cu o zi înainte, Statele Unite, prin vocea consilierului pentru securitate naţională, Jake Sullivan, au spus că Georgia trebuie să aleagă între legea "în stil Kremlin" şi aspiraţiile euroatlantice ale poporului. "Suntem profund alarmaţi de regresul democratic din Georgia", a scris Jake Sullivan pe X. "Parlamentarii georgieni se află în faţa unei alegeri critice - dacă să sprijine aspiraţiile euroatlantice ale poporului georgian sau să adopte o lege a agenţilor străini în stil Kremlin, care contravine valorilor democratice", a adăugat el. "Noi suntem alături de poporul georgian", a precizat oficialul american de rang înalt.

Proiectul de lege, care ar impune organizaţiilor care primesc peste 20% din finanţare din străinătate să se înregistreze ca "agenţi de influenţă străină", a declanşat o criză politică în Georgia, unde e aproape o lună mii de oameni ies în stradă pentru a cere retragerea proiectului de lege.

Mulţimea de sâmbătă a fluturat steaguri georgiene, ale Uniunii Europene şi unele steaguri ucrainene şi, ca o ruptură cu trecutul, a inclus mulţi protestatari mai în vârstă, care au venit alături de tinerii care s-au înghesuit pe străzi în ultima lună.

"Guvernul ar trebui să asculte poporul liber al Georgiei", a declarat o protestatară în vârstă de 30 de ani. "Vrem să intrăm în Uniunea Europeană cu naţiunea noastră mândră şi cu demnitatea noastră", a spus ea.

This is an absolutely incredible amount of people in the streets of Tbilisi.



Georgia’s future is in the EU and the West; and will never be in Russia. pic.twitter.com/LrXCILbOFm