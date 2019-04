Deneș despre devierea Someșului, necesară Aeroportului Cluj: S-a stat într-o zonă de lentoare

Consiliul Județean Cluj este acuzat de ministrul Apelor că nu a făcut exproprierile de teren pentru devierea Someșul Mic în vederea prelungirii pistei Aeroportului Cluj, Deneș spunând că „s-a stat într-o zonă de lentoare”. Situația va fi rezolvată în câteva săptămâni, spun autoritățile.

Ioan Deneș a declarat, vineri, presei, la Cluj-Napoca, în timpul unei vizite în cadrul proiectului de amenajare a râului Someșul Mic, că acesta are o valoare de 109 milioane de lei și trebuie finalizat în anul 2022.

„Investiția de amenajare a râului Someșul Mic în municipiul Cluj-Napoca, care prevede devierea cursului în vederea prelungirii pistei Aeroportului Internațional Cluj-Napoca, nu este una de importanță locală, ci una de importanță națională, deoarece aeroportul este unul cu un impact extraordinar privind zborurile înspre și dinspre Europa și nu numai. Consiliul Județean Cluj și-a asumat, în urma asocierii cu Apele Române, realizarea exproprierilor de teren pentru acest proiect, dar am constatat că nici măcar comisia privind exproprierile nu a fost constituită. Credem în încadrarea în termenele de derulare a investiției și finalizarea ei în 2022 și trag un semnal de alarmă deoarece suntem, deja, în întârziere. Dacă până acum s-a stat într-o zonă de lentoare, vrem să urgentăm proiectul care se ridică la 109 milioane de lei. Noi am alocat în acest an 3 milioane de lei ca să arătăm că ne dorim ca proiectul să se finalizeze. Dacă se realizează exproprierile, în acest an, la rectificare vom suplimenta suma. Sperăm într-un parteneriat cu CJ Cluj și fiecare dintre noi să își îndeplinească feliuța pe care ne-am asumat-o”, a spus Deneș, conform Mediafax.

Potrivit acestuia, o altă problemă identificată este faptul că, odată cu modificarea cursului Someșului Mic, mai este nevoie de construirea unui nou pod, investiția aparținând tot de Consiliul Județean Cluj.

Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Marius Mânzat, prezent în cadrul vizitei, a declarat că lucrarea cadastrală care a trebuit făcută pentru exproprieri este terminată, documentele fiind în curs de avizare la primăriile Apahida și Cluj-Napoca și la Oficiul de Cadastru.

„Este o problemă de câteva săptămâni pentru a se primi acest avize, după care să putem consemna sumele de bani pentru expropriere pentru toți proprietarii. În momentul în care vom prinde sumele de bani în proiectul de buget al județului Cluj, care va fi votat în 17 aprilie, din acel moment se poate intra pe teren în vederea executării lucrărilor. În câteva săptămâni exproprierile se vor finaliza. Am înțeles mesajul Ministerului Apelor care a alocat acea sumă de 3 milioane de lei”, a subliniat Mânzat.

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a terminat în octombrie 2013 prima etapă din proiectul de construie a unei noi piste, care are o lungime de 2100 metri, urmând să se continue cu prelungirea acesteia până la 3500 de metri, fapt care va permite aterizarea și decolarea avioanelor transatlantice. Etapa a doua, de prelungire a pistei până la 3500 de metri prevede devierea cursului râului Someșul Mic.