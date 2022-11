Denis Alibec, după meciul cu Chindia Târgoviște: 'E bătaie de joc! Să stai zece minute pentru o fază...'

Denis Alibec, jucătorul echipei Farul, a declarat după meciul încheiat la egalitate sâmbătă, cu echipa Chindia, că, în România VAR-ul este o bătaie de joc, scrie news.ro.

”Un meci foarte greu. Cred că meritam să câştigăm acest meci. Ne pare rău că nu am reuşit. Cât despre VAR, nu înţeleg,e bătaie de joc! Să stai zece minute pentru o fază. Să îţi aduci telefonul din vestiar să te uiţi pe el.... Stai zece minute degeaba, te scoate din ritm. Am făcut şi întindere după pauza asta, am făcut un sprint şi am simţit ceva la coapsă. Dar aşa e România. Mâine o să fac examen medical şi voi vedea dacă am vreo problemă. Nu o să plec nicăieri de la Farul, am venit la Constanţa, sunt acasă, mă simt bine aici”, a declarat Denis Alibec.

Echipa Chindia Târgovişte a terminat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Farul Constanţa, ajungând la al şaptea meci consecutiv fără înfrângere.