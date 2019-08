Denis Alibec înfierează FCSB: 'Nu e o scuză că a plecat Andone sau că le-au lipsit jucători'

Denis Alibec i-a adus victoria Astrei contra fostei sale echipe, FCSB, 2-1, însă nu consideră că şi-a luat o revanşă faţă de echipa care l-a îndepărtat, potrivit digisport.ro.

"Ne-am dorit victoria şi am reuşit să ne atingem obiectivul. Nu am avut vreo ambiţie, nu am vrut să demonstrez nimănui nimic. Ştiu că sunt un jucător bun", a declarat atacantul în vârstă de 28 de ani.

Citește și: Gheorghe Dincă face noi declarații! Luiza ar fi acceptat să facă sex cu el în schimbul unei sume de bani

Alibec susţine că FCSB-ul nu are nicio scuză pentru al treilea eşec consecutiv deşi a avut patru nou-veniţi în primul 11.

"Nu e o scuză că a plecat Andone sau că le-au lipsit jucători. Asta e Steaua Bucureşti, trebuie să trateze fiecare meci cu aceeaşi dăruire", a mai spus Alibec la final.

Citește și: Polițistul care l-a convins pe Dincă să vorbească a lucrat la Criminalistică! De unde se cunoaște cu monstrul din Caracal

Denis Alibec are două goluri în primele patru etape

Denis Alibec (28 de ani) a înscris pentru a doua etapă la rând. Înscrisese şi etapa viitoare, în victoria cu 2-1 de la Voluntari.