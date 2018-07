Denis Alibec și-a găsit echipă. Unde a ajuns fostul atcant al FCSB

Atacantul Denis Alibec, fost la FCSB, a declarat, vineri, că este noul jucător al Astrei Giurgiu, cu care face deplasarea la Iaşi, pentru meciul de sâmbătă, cu Poli, din etapa a II-a a Ligii I.

"Nu vreau să vorbesc acum, voi vorbi săptămâna viitoare, pentru că mâine am meci la Iaşi şi nu pot să vorbesc acum. M-am săturat să mă antrenez singur. Azi fac primul antrenament cu Astra. Cunosc echipa, cunosc majoritatea jucătorilor, cred că va fi bine. Nu am discutat cu Marius Măldărăşanu încă", a declarat, la Digi Sport, Alibec, care a precizat că are o greutate de 98 de kilograme, informează news.ro

Alibec, 27 de ani, revine la Astra, grupare de la care a plecat în ianuarie 2017 la FCSB, pentru două milioane de euro. El a intrat în conflict cu Gigi Becali, care l-a exclus din lot şi l-a pus pe lista de transferuri. Potrivit omului de afaceri, Astra va plăti 1,4 milioane de euro pentru readucerea atacantului la Giurgiu.