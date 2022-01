Denis Şapovalov a cedat nervos în meciul cu Rafael Nadal și s-a răstit la arbitrul de scaun: Sunteţi toţi corupţi (video)

Canadianul Denis Şapovalov s-a enervat la meciul cu Rafael Nadal, deoarece spaniolul şi-a luat prea mult timp înainte de a servi.

La începutul setului 2, Şapovalov i-a reproşat acest lucru arbitrului de scaun Carlos Bernardes.

"Sunteţi toţi corupţi", i-a spus Şapovalov lui Bernardes.

????️ "You guys are all corrupt!"



Denis Shapovalov has unloaded on the chair umpire in a stunning outburst on Rod Laver arena. ????????#AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/BUdTxut1Fc