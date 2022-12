Denise Rifai anunță chetă națională pentru încălzire! În România educată, a lui Iohannis, universitățile din București trec pe online

Realizatoarea TV Denise Rifai spune că vrea să facă o chetă națională ca să strângă bani pentru universitățile din București, care, rând pe rând, încep să mute cursurile online. Asta deși la nivel declarativ România investește în educație și nu are probleme cu aprovizionarea cu gaze sau energie electrică.

"Facultatile din Bucuresti trimit studentii in online pe toata durata iernii! Nu sunt bani pentru incalzire! Romania Educata.

Am vazut agitatie mare cu Schengen ul. Agitatie din toate zonele de putere si, bineinteles, si din partea partidelor de opozitie. Care se baga in seama, doar ca sa se bage, si cer demisii la misto( oricum am senzatia ca politica a ajuns, cumva, un mod de a face misto de cetateni) ! Nu vreau sa divaghez iar subiectul Schengen va face obiectul unui articol separat, zilele viitoare.

Subiectul nr.1 al perioadei pe care nu aud sa-l dezbata nimeni este ca Universitatile, una dupa alta, isi anunta studentii ca intra in online in perioada 15decembrie - 15martie, din cauza frigului foarte mare din institutiile de invatamant si din cauza lipsei de fonduri pentru Incalzirea Acestora! CUM ??????? CUUUUM ?????!

Dupa 2 ani de dezastru cauzat de Covid si de pierderi irecuperabile in materie de pregatire pentru elevii si studentii care au fost trimisi sa studieze in online, acum ii trimitem acasa pentru ca nu avem bani de incalzire???!

Noi suntem normali???? Mai e cineva totusi prin tara asta??! La Ministere, prin Parlament, pe la partide ????!

Am cateva intrebari pentru decidentii din acest domeniu.

Ma adresez intai presedintelui #KlausIohannis! Care este Intaiul Cadru Didactic in statul roman!

Cum este posibil ca in contextul in care Romania nu este centrul crivatului din Europa, noi sa inchidem universitatile si sa trimitem studentii in online timp de 3 luni pentru ca nu exista bani pentru incalzire???!

Ce se va alege de generatia aceasta???!

ONLINE o sa scrie pe ei!

Cum va mai fi vreodata #RomaniaEducata cata vreme la noi educatia se face doar cand e Soare Afara!!!

Intreb ministrul educatiei, #LigiaDeca, cum vede aceasta masura anuntata deja de unele din cele mai prestigioase facultati din Bucuresti ???!

Sa nu aud raspunsuri de tipul “universitatile sunt autonome” pentru ca aceasta decizie nu poate fi acceptata cata vreme ne dorim o tara educata! Asa cum nu e omeneste posibil sa dardaie oamenii de frig la cursuri si seminarii!!!

Dar ce se intampla in tara asta???

Oare statele din Schengen Trimit copiii acasa pe durata celor 3 luni din iarna??!

Stau si ma Intreb pentru ca sunt Inmarmurita de aceasta veste pe care o aud aproape zilnic in ultima perioada. Si repet, vorbesc de facultati din cadrul unor universitati de prestigiu din Bucuresti: Facultatea de Litere de exemplu si-a anuntat deja studentii - 15.12/15.03.2022 - acasa in online! E frig!

Universitatea de arhitectura si urbanism Ion Mincu ia in calcul aceeasi varianta!

Si lista continua!

Ma intreb ce o fi in tara! Bucurestiul este totusi orasul cu IDU cel mai ridicat!

Alo, Romania, unde ne indreptam????!

Ce se va alege de generatia actuala de elevi/studenti???!

Ps. Am auzit ca primarul de la S1, #ClotildeArmand, e in campanie electorala si deja anunta ca ofera bani locuitorilor de pe raza S1; propun doamnei primar sa preia costurile cu incalzirea tuturor institutiilor de invatamant de pe raza S1 si din Capitala! Macar asa vor avea o utilitate banii cheltuiti din bugetul de la S1!

Ps2. Daca banii pe care statul roman ii colecteaza oricum de la noi nu sunt de ajuns pentru incalzirea universitatilor, propun sa facem o cheta nationala! Sa incalzim universitatile! Sa mearga studentii fizic in campus!", scrie Rifai pe Facebook.