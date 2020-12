Dennis Man, după ce a marcat două goluri celor de la CSU Craiova: Am ştiut ce am vrut şi am strâns rândurile. Cred că suntem mai maturi anul acesta şi mai uniţi

Dennis Man a declarat, vineri seară, după meciul câştigat de FCSB, cu scorul de 2-0, în faţa echipei CSU Craiova, că el şi colegii săi au ştiut ce au vrut şi au strâns rândurile după înfrângerea din confruntarea cu CFR Cluj. El a precizat că FCSB a început slab meciul şi chiar a existat o discuţie între jucători la pauză în acest sens.

“Am întâlnit un adversar bun, aveam nevoie de această victorie. Nu a fost uşor, am venit după o înfrângere. Am ştiut ce am vrut şi am strâns rândurile. Am început slab meciul, chiar vorbisem la pauză- că trebuie să intrăm mai bine în repriza a doua, că am fost moi. Acea pauză de 5-6 zile m-a dat puţin înapoi, nu sunt sută la sută. Important e că reuşim să strângem puncte, că reuşesc să-mi ajut echipa. Ciudat că vom juca la Mogoşoaia, dar important e ca noi să ştim ce avem de făcut luni şi să terminăm până la pauza sezonului pe primul loc. Cred că suntem mai maturi anul acesta şi suntem mai uniţi”, a spus Man la posturile care transmit Liga I.

Citește și: Traian Berbeceanu se ține de cuvânt! Se confirmă declarația dată pentru Bugetul.ro

Formaţia FCSB a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa CSU Craiova şi a urcat pe primul loc în Liga I.

Golurile au fost marcate de Man, în minutele 39 şi 55.

Citește și: SURSE Șeful ‘Doi și-un sfert’ intră în concurs! Au fost zarurile aruncate deja? .