Denunț PNȚCD împotriva lui Lazăr, depus la SIIJ: A făcut parte din armata ascunsă de eliminare a anticomuniștilor

Președintele PNȚCD, Aurelian Pavelescu, a declarat joi, la Antena 3, că a depus la Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ) un denunț împotriva Procurorului General, Augustin Lazăr, cu privire la cazul disidentului anticomunist Iulius Filip.

„E formulat denuntul in numele PNȚCD, pentru că zeci de mii de taranisti au murit in urma represiunilor regimului comunist. Cei care au facut asemenea fapte trebuie trasi la raspundere penala. Denuntul il priveste pe Lazar, este intemeiat pe articolul din Codul Penal legate de infractiuni impotriva umanitatii, faptele sunt indiscutabile in opinia mea (...) a facut parte din acea armata ascunsa, criminala, cu scopul de eliminare a adversarilor regimului comunist”, a declarat Pavelescu.

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a decis joi reverificarea procurorului general Augustin Lazăr, după acuzațiile ce i-au fost aduse în spațiul public, potrivit cărora ar fi refuzat să elibereze un disident anticomunist.

Luju.ro a scris că în anii '80 o comisie din penitenciarul Aiud, condusă de procurorul Augustin Lazăr, actual Procuror General al României, a refuzat de două ori să-l elibereze pe disidentul anticomunist Iulius Filip.