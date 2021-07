Departamentul de Stat este cuib de fani ai nazismului: Joe Biden a reacționat, după descoperirea unei svastici

Preşedintele Statelor Unite Joe Biden s-a pronunţat împotriva antisemitismului după ce mai mulţi oficiali au anunţat că pe peretele unui ascensor al Departamentului de Stat era reprezentată o svastică, relatează miercuri Reuters.

"Vreau să fiu clar: antisemitismul nu îşi are locul în Departamentul de Stat, în administraţia mea sau oriunde în lume. Noi toţi trebuie să ne ridicăm împotriva urii şi fanatismului oriunde le observăm", a scris Biden pe Twitter marţi noapte.

Anterior în timpul zilei, o purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat a declarat reporterilor că reprezentarea svasticii a fost descoperită luni şi că secretarul de stat Antony Blinken a abordat incidentul cu personalul departamentului, potrivit Agerpres.ro.

Svastica, un simbol al urii naziste, a fost ştearsă şi incidentul este în curs de anchetă, a precizat Blinken într-un comunicat pe Twitter.

"După cum aceasta ne reaminteşte dureros, antisemitismul nu este o relicvă a trecutului. Trebuie să ne ridicăm ferm împotrivă şi să respingem antisemitismul", a spus el, comparând antisemitismul cu alte forme de ură, inclusiv rasism, sexism, homofobie şi xenofobie.

"Niciuna dintre aceste ideologii nu ar trebui să se găsească la locul nostru de muncă sau în naţiunea noastră".

Departamentul de Stat lucrează la desemnarea unui trimis special pentru combaterea antisemitismului, a declarat reporterilor purtătoarea de cuvânt Jalina Porter.

