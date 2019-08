Deputat PNL, după crimele de la Săpoca: 'E mai ușor să ridici o bătrână care vinde mărar pe marginea străzii decât să aduni nebunii care atacă oameni'

Deputatul PNL Daniel Gheorghe afirmă că problema României este una morală, mai mult decât materială. După cazurile Caracal şi Săpoca, parlamentarul susţine că România trebuie să se concentreze pe valori socio-morale creștine, sănătate, învățământ, cultură si ordine publică.

"Un alt monstru sub-uman a ucis intr-o zi tot atâția oameni cât sinistrul Ramaru. Orice bestie, indiferent ca e un pedofil criminal din Caracal nederanjat de nimeni ori un dement de la Sapoca, în ziua de azi beneficiază de drepturi. Astăzi, orice alienat mintal are drepturi si oricărui monstru scăpat de sub control i se aplică regulile tampite ale corectitudinii politice. Aia unde un satanist pedofil ori un psihopat periculos sunt tratați mai bine decât un moș care s-a certat cu vecinul și a mutat nițel de tot parul de la gardul dintre curți! Trăim intr-o societate tot mai bolnavă unde e mai ușor să ridici o bătrână care vinde marar pe marginea străzii decât să aduni nebunii care atacă oameni! Problema României de astăzi nu este una de natură materială, ci una morală. Până nu intelegem asta, nu ajungem nicăieri și rămânem să închidem ochii în fața criminalilor si interlopilor și să înjurăm preoții ori persoanele varstnice doar pentru că așa este moda în noua lume a amoralitatii. Repet ce am mai spus: valori socio-morale creștine, sănătate, învățământ, cultură si ordine publică; astea sunt lucrurile pe care suntem obligați să ne concentrăm mai mult ca niciodată!", scrie Daniel Gheorghe pe Facebook.

Patru persoane au murit după ce un bolnav a atacat cu un stativ de perfuzii pacienții internați la Spitalul de Psihiatrie Săpoca din județul Buzău. Bărbatul a rănit și mai multe persoane. Bărbatul de 38 de ani, care a atacat pacienții, a fost internat cu sevraj etilic. Atacatorul s-a luptat cu polițiștii până a fost imobilizat.