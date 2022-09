Deputat rus, dezlănțuit la TV: amenință Marea Britanie cu atacuri nucleare – VIDEO

Un deputat rus a amenințat Marea Britanie cu atacuri nucleare, arată publicista Julia Davis, care monitorizează posturile rusești de televiziune.

„La televiziunea de stat rusă: deputatul Dumei de Stat Andrey Gurulyov a amenințat Marea Britanie cu atacuri nucleare. Gazda Olga Skabeeva a declarat că Rusia ar fi trebuit să efectueze un atac nuclear luni, întrucât la funeraliile reginei au fost prezente multe persoane importante”, scrie Julia Davis, pe contul ei de Twitter. Tot în postare a adăugat și un pasaj video, în care Andrey Gurulyov face aceste declarații.

„Ai auzit toate cuvintele fără sens pe care le spune președintele Joe Biden? El a spus că o să întâmpinăm consecințe foarte serioase, iar Rusia o să devină paria. Ce îl face să creadă că noi am ataca nuclear Ucraina? Tot va trebui să locuim acolo, în Ucraina. Avem o mulțime de ținte. Ramstein e una bună, grasă, dar poate aștepta.

De ce am bombarda nuclear Ucraina sau Germania, când avem Marea Britanie – rădăcina răului? Când Marea Britanie ar fi transformată într-un deșert marțian, ar mai apăra ei articolul 5? Nu ar mai rămânea nimic. Cum o numesc ei? O insulă de nezdruncinat? O să o scuturăm noi! Vă asigur, toată lumea va da înapoi. Nu o să folosească forțele nucleare strategice”, a spus Andrey Gurulyov, la postul TV de stat.

Meanwhile on Russian state TV: State Duma deputy Andrey Gurulyov threatened Britain with nuclear strikes.



Host Olga Skabeeva said that Russia should have conducted a nuclear strike on Monday, since many important people were in attendance for the Queen's funeral. pic.twitter.com/qRBbiPo52L