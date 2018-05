Deputata care lasă PSD pentru Pro România o 'înţeapă' pe Dăncilă: 'Ce se întâmplă acum pare o dorință de discreditare a ideii de femeie în politică'

Deputatul PSD Marilena-Emilia Meiroşu şi-a anunţat, marţi, în plenul Camerei Deputaţilor, demisia din grupul parlamentar social-democrat. Aceasta se alătură partidului Pro România, fondat de Victor Ponta şi Daniel Constantin. Meiroşu o critică voalat pe Viorica Dăncilă în prima declaraţie după plecarea din PSD.

"Cauzele sunt acumulările de nemulțumiri ale alegătorilor PSD. Aș vrea să recâștig încrederea membrilor PSD și încrederea alegătorilor PSD. O altă cauză importantă ține de activitatea mea de 20 de ani de membru al Partidului Social Democrat și al Organizaţiei de Femei. Am muncit politic alături de colegele mele, acum Parlamentul României are cel mai mare număr de parlamentari femei. Este şi meritul preşedintelui Dragnea, însă ce se întâmplă acum pare o dorință de discreditare a ideii de femeie în politică. Eu am intrat în politică atunci când Mihai Tudose era președintele Organizației de Tineret a PSD Brăila. Rămân un om de stânga, însă merg alături de Victor Ponta", a declarat Meiroşu, pentru debraila.ro.

Potrivit unor surse politice, vor urma alte plecări din PSD către Pro România, formaţiunea lui Ponta urmând să-şi formeze propriul grup parlamentar.

