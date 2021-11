Deputatul PNL Daniel Gheorghe neagă că ar fi semnat alături de AUR pentru încerea procedurii de demitere a președintelui Klaus Iohannis

AUR a demarat procedura de demitere a președintelui Klaus Iohannis. Ei au anunțat public și sprijin venit din partea parlamentarilor de la alte partide, chiar și de la PNL. Liberalii care susțin demersul sunt Daniel Gheorghe și Dumitru Flucuș.

Deputatul Daniel Gheorghe neagă informația și consideră aberante știrile pe această temă cu el:

”Văd o știre complet aberanta pe internet cum că as fi semnat o inițiativă AUR privind suspendarea lui Klaus Iohannis! Sunt liberal de 4 generatii cum din păcate au rămas incredibil de puțini colegi în actualul PNL, nu am venit cu niciun trenuleț politic în PNL de foamea parvenitismului politic; altfel înțeleg că îmi duceți lipsa din prim planul politic al ultimelor săptămâni însă chiar mă pufnește râsul la faza asta, m-ati surprins. Dacă doriți să vă explic pe larg ce înseamnă liberalismul conservator și de ce nu se pupa deloc cu populismul am nevoie de minim o oră fără întrerupere în care să explic asta de la tribuna Parlamentului României ori de o prelegere publică! Național-Liberalismul Brătienilor îl putem recladi doar noi, Prin Noi Înșine!”, a scrie el pe pagina sa de facebook.