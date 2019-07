Deputatul PSD Cătălin Rădulescu cere anchete de urgenţă pentru depistarea magistraţilor şi poliţiştilor care ar fi apărat rețele de proxeneți

Cătălin Rădulescu solicită CSM, Parchetului General și Inspecției Judiciare să verifice urgent fiecare magistrat și judecător asupra cărora ar plana suspiciuni că au protejat sau favorizat rețele de proxeneți. Deputatul PSD cere același lucru și MAI, în cazul fiecărui polițist.

„Plâng la aflarea vestii , ca criminalul monstru a recunoscut ca le-a omorât pe cele doua fetițe. Nici nu vreau sa ma gândesc prin ce chinuri au trecut aceste fetițe de vârsta fetitei mele. Doamne Dumnezeule mare! Vreau sa fac o promisiune familiilor îndoliate : voi face totul și nu ma voi opri pana când toti vinovații : judecator, procuror , STS și toti polițiștii responsabili vor plăti nu cu demisii ci cu trimiterea lor in judecată pentru complicitate la omor , abuz in serviciu și grava neglijența și vor ajunge in pușcărie . Toti , criminalilor care sunteți plătiți inclusiv din banii acestor familii , și care ar fi trebuit sa protejați și salvați viața fetelor lor , toti veți raspunde”, a scris Cătălin Rădulescu, duminică, pe Facebook.

Deputatul PSD mai spune că trebuie să se afle despre toți copiii dispărut din fiecare județ și să fie sprijin din partea judecătorilor, procurorilor și polițiștilor onești care îi cunosc pe acești „indivizi corupți”, „jeguri umane care au închis ochii la crime, la violuri, la răpiri, la rețele de proxenetism”, pentru a obține unele foloase materiale.

„Dar asta nu este tot , va trebui sa aflam de toti copiii dispăruți din fiecare județ , va trebui sa aflam și sa ii facem cunoscuți pe toti polițiștii , procurorii și judecătorii corupți și criminali care au protejat și protejează clanurile de interlopi proxeneți care răpesc copiii , care cer taxe de protecție , care fac cămătărie și terorizează orașe întregi , și toti acești polițiști , procurori , judecători trebuie sa dispară din sistem și sa fie incriminați . Trebuie sa avem alături de noi pe judecătorii , procurorii și polițiștii onesti care ii știu , ii cunosc pe acești indivizi corupți ,care le-au adus mari prejudicii de imagine acestor caste , aceste jeguri umane care contra unor foloase materiale au închis ochii la crime , la violuri , la răpiri , la rețele de proxenetism , la șantaje și extorcari si la terorizarea cetățenilor din orașe”. a completat social-democratul.

„După aceasta zi nefasta și care va rămâne in amintirea noastră , cer CSM-ului , doamnei judecator Lia Savonea și judecatorilor onești din CSM sa înceapă evaluarea fiecărui judecator din fiecare zona , asupra căruia exista dovezi , sau planează suspiciuni de favorizare a rețelelor de crima organizata , proxenetism și a clanurilor de interlopi și eliminarea acestor judecători din sistem. Cer procurorului general Bogdan Licu și parchetului general , evaluarea fiecărui procuror din fiecare parchet , asupra căruia planează suspiciunea favorizării sau protejării clanurilor de interlopi , rețelelor de proxeneți și rețelelor de crima organizata și eliminarea acestor procurori din sistem.

Cer ministrului de justiție prin inspecția judiciara , verificarea fiecărui judecator sau procuror din fiecare județ și din București , asupra căruia planează suspiciuni sau dovezi ca au protejat sau favorizat rețelele de proxeneți , crima organizata și clanurile de interlopi ; cer ministrului de interne , sa înceapă urgent verificarea fiecărui polițist din fiecare oraș , asupra căruia planează suspiciuni sau exista dovezi sau plangeri ca au favorizat și protejat rețele de proxeneți , rețele de crima organizata sau clanuri de interlopi și eliminarea acestora din sistemul polițienesc ;

Cer deasemeni parlamentului României , colegilor mei , începerea urgentă a unei anchete asupra activității STS , a modului de cheltuire a banilor și cer demiterea întregii conduceri a STS cât și trecerea STS la Ministerul Apărării . Dragi colegi parlamentari și membrii ai guvernului , va spun astăzi cu lacrimi in ochi , ca dacă de astăzi nu ne implicam toti și nu cerem tuturor : Csm, Parchetul general , Minister de interne , Minister de justiție , sa înceapă urgent eliminarea din sistem a tuturor polițiștilor , procurorilor sau judecatorilor care pe banii romanilor , și-au bătut joc de uniformă și de rolul pe care il au in aceste instituții și care de ani de zile , închid ochii , eliberează , dau neînceperi de urmărire penală , închid dosare sau nu condamna , interlopi , rețele de proxenetism sau de crima organizata care răpesc copii și femei , care vând droguri , care șantajează , estorcheaza sau teririzeaza comunități de oameni in fiecare oraș”, mai spune Rădulescu.

Acesta precizează că acum începe momentul zero și nu poate fi tolerat modul în care a acționat STS și Poliția Română în cazul de la Caracal.

„Astăzi începe momentul zero . Avem și aveți toti copii , și nu putem accepta : ca STS sau poliția romană in 2019 nu au putut depista adresa unde era sechestrată fetița , ca un judecator știind ca o fetița minora e sechestrată , nu a eliberat mandat pentru intrarea imediata in locuința , ca un procuror nu cerut polițiștilor sa între urgent in locuința sau ca polițiștii au așteptat ore întregi in fata locului unde o fetița era omorâtă . Dar atunci criminalilor , când trebuia sa depistați un om politic sau un om de afaceri , cum făceați ca il depistați oriunde , atunci când trebuia sa luați cu forța un copil pentru o familie de americani cum ati intrat imediat intr-o casa , când luați politicienii si oamenii de afaceri cu cătușe noaptea cum făceați sau atunci când unul de-al vostru era împușcat in Timiș , cum ati putut depista imediat criminalul si ati pătruns in incinta ? Când a fost vorba sau este vorba de un cetățean de rând , sau niște fetițe v-ati uitat jurământul , deontologia profesională!”, a completat social-democratul.

El adaugă că, în cazul în care nu este curățat sistemul de aceste „jeguri umane”, atunci „românii vor exploda și își vor face singuri dreptate” de acum înainte.

„Astăzi este ziua pe care noi nu o vom uita , eu nu o voi uita , si este ziua din care ,toti trebuie sa ne implicam si sa curățim sistemul de aceste jeguri umane , pentru ca altfel după Sorina și după Alexandra și Luiza nu va mai exista o alta zi ! Ori noi curățim împreuna sistemul de mizerie și otrava ori romanii vor exploda și își vor face dreptate singuri de acum încolo!”, a conchis Cătălin Rădulescu.

Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dincă, și-a recunoscut ambele crime, atât în cazul Alexandrei, cât și al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al bărbatului, pentru MEDIAFAX.

Luiza Melencu (18 ani) a dispărut în luna aprilie 2019, după ce a luat o mașină de ocazie. În același mod a dispărut Alexandra Măceșanu (15 ani). Suspectul a fost identificat abia vineri, după ce Alexandra a sunat de 3 ori la 112 pentru a-și anunța răpirea.