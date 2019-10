Deputatul PSD Marius Bota RUPE TĂCEREA după ce a votat moțiunea: Vinovați sunt CEX-ul unanim și CEX-ul mic

Deputatul PSD Marius Bota, unul dintre cei care au votat moțiunea, spune că vinovat de căderea Guvernului sunt „CEX-ul unanim și CEX-ul mic”. „Dacă au înțeles ceva cei împotriva cărora m-am manifestat bine, dacă nu, iar e bine”, spune Bota.

„Am semnat moțiunea de cenzură și am rămas consecvent să duc demersul meu critic la adresa CEX al PSD și am votat, conform legii, secret, cu bile. Nu am plecat cu bilele, dar am votat secret, așa cum m-am angajat. Mi-am făcut datoria conform conștiinței mele de membru vechi de partid. Dacă au înțeles ceva cei împotriva cărora m-am manifestat bine, dacă nu, iar e bine. În ceea ce privește rezultatul votului, pot spune doar că asta a fost voința Parlamentului și mă bucur că am reușit să votez secret, cu toate camerele și încercările de a filma cum votez. Nu au dispărut bile din urnă”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Marius Bota.

Întrebat cine ar fi vinovat de căderea Guvernului în urma moțiunii de cenzură, acesta a răspuns că „CEX-ul unanim și CEX-ul mic”.

Bota nu a explicat ce înseamnă „CEX-ul unanim și CEX-ul mic”, spunând că se grăbește, dar a lăsat să se înțeleagă că este nemulțumit de undele decizii luate în CEX, dar și într-un cadru mai restrâns al PSD.

Întrebat, în continuare, dacă Viorica Dăncilă ar trebui să rămână președintele PSD, deputatul a răspuns că nu este în situația să decidă acest lucru: „Va fi un CEX vineri”.