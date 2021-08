Derapaj grotesc al lui Gelu Duminică care îi compară pe creștinii-ortodocși cu talibanii

Sociologul Gelu Duminică i-a comparat pe creștinii-ortodocși cu talibanii. Ulterior, el a revenit cu o precizare, susținând că s-a referit doar la persoane precum Adrian Papahagi, Mihail Neamțu, Gigi Becali și alții.

În replică, Adrian Papahagi l-a numit incult și a anunțat că îl va da în judecată.

„Pentru cine nu stie, agenda publica talibana din Afganistan include:

– interzicerea avortului;

– eliminarea oricarei separatii intre religie si stat;

– condamnarea relatiilor homosexuale;

– asumarea studierii religiei in scoli ca materie principala;

– sustinerea tezei ca evidentele stiintifice trebuie sa fie ignorate in fata credintelor religioase;

Va rog sa inlocuiti „musulmani” cu „ortodocsi” si sa va ganditi la ce se intampla, aici, la noi, in Romania. Si sa-mi explicati si mie cum Dumnezeu vad ca unii critica fix ceea ce sustin ca e bine sa facem in Romania”, a scris, inițial, Duminică.

Ulterior, el și-a editat postarea: „Pentru cine nu stie, agenda publica talibana din Afganistan include:

– interzicerea avortului;

– eliminarea oricarei separatii intre religie si stat;

– condamnarea relatiilor homosexuale;

– asumarea studierii religiei in scoli ca materie principala;

– sustinerea tezei ca evidentele stiintifice trebuie sa fie ignorate in fata credintelor religioase;

Va rog sa inlocuiti „musulmani” cu „ortodocsi” (a se intelege politicienii care se pretind religiosi) si sa va ganditi la ce se intampla, aici, la noi, in Romania. Si sa-mi explicati si mie cum Dumnezeu vad ca unii critica fix ceea ce sustin ca e bine sa facem in Romania.”

Mai mult, într-un comentariu, el adăugat că Becali, Papahagi, Neamțu și alții ca ei poartă doar alte nume în Afganistan.

„Ca tot vad consideratiuni care spun ca postarea (adaptata dupa o postare similara din SUA) ar fi un atac la ortodoxie: nu, atac doar fariseimul liderilor politici romani care, folosindu-se de ceea ce inteleg din religia crestina, promoveaza o agenda similara, fiind acum ingroziti de agenda talibana.

CPF, Becali, Capsali, Papahagi, Neamtu si multi altii, poarta doar alt nume in Afganistan. In rest, aceleasi idei, ceva mai europenizate, ce-i drept. Da, si acolo, ai lor sunt la putere.

Sper doar sa intelegem pericolele de langa noi….”, spune Duminică.

Reacția lui Adrian Papahagi:

„Pentru această calomnie, îl voi da în judecată pe individul numit Gelu Duminică.

Că individul Duminică este incult, e problema lui. Incultura nu justifică însă calomnia.

Individul Duminică va trebui să justifice la tribunal comparația dintre un intelectual creștin-democrat, care a avut o activitate politică documentat democrată între 2012-2015, și ale cărui scrieri sunt publice, și o mișcare islamistă criminală, ale cărei crime sunt la fel de documentabile.

Individul Duminică va trebui să găsească, în tot ce am scris și am făcut eu:

1. cereri de interzicere a avortului. Dezaprob profund practica avortului, dar nu am cerut nicăieri niciodată interzicerea ei. Chiar și dacă aș fi făcut-o, nu puteam fi comparat cu niște ucigași.

2. orice poziție în care susțin eliminarea separației stat/Biserică. Am pledat constant pentru respectarea tradiției creștine, nu pentru teocrație.

3. condamnarea relațiilor homosexuale. Am susținut în spațiul public păstrarea în coordonatele tradiționale a instituției căsătoriei, am deplâns ideologizarea marxistă a sexului și mi-am exprimat rezerva față de ideologia genderistă. Niciodată, niciunde, în scris sau oral, nu am cerut condamnarea relațiilor homosexuale.

4. Da, sunt pentru predarea religiei în școli ca până acum. Ce-i aia materie principală? Româna, matematica, fiindcă au 5 ore? Religia e oricum opțională. Oricum, nu văd în ce fel a susține predarea religiei creștine în școala românească te transformă în criminal.

5. O aberație absolută, pe care evident că nu am susținut-o. Și dacă aș fi susținut așa prostie, tot nu puteam fi comparat cu criminali și teroriști.

Mai mult decât calomnia la adresa mea, pentru care numitul Duminică va răspunde în justiție, aștept ca nenumărați creștin ortodocși, precum și reprezentanții BOR să sesizeze CNCD (eu cred că CNCD nu ar trebui să existe, deci nu mă voi adresa niciodată acestui for). Există însă precedentul lui Caramitru Jr., care compara ortodoxia cu ISIS.

Toleranța mea la ticăloșie și calomnie are limite. La fel, cred, creștinii din România s-au săturat de batjocură și îi invit să acționeze în justiție de fiecare dată când sunt calomniați colectiv sau individual pentru credința lor”,