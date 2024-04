Derby pe Arena Națională: FCSB vs orgoliul rănit al Rapidului!

Cu o mână pe trofeul de campioană, FCSB joacă împotriva Rapidului, sâmbătă, de la ora 20:30. Derby-ul rundei va reprezenta și debutul lui Bogdan Lobonț ca interimar pe banca giuleștenilor, la primul meci de după despărțirea de Cristiano Bergodi. Partida de pe Arena Națională este și un duel între cei mai buni marcatori din acest sezon, Florinel Coman și Albion Rrahmani.

Calcule diferite

FCSB este la un pas de primul titlu după 9 sezoane. Prin jocul rezultatelor, roș-albaștrii pot deveni campioni încă din această etapă. Dacă echipa lui Charalambous câștigă derby-ul cu Rapid, iar CFR Cluj și Universitatea Craiova obțin cel mult un punct, trofeul SuperLigii va ajunge la FCSB, cu 5 runde înainte de finalul sezonului. În caz contrar, liderul va trebui să mai aștepte cel puțin un meci pentru a deveni matematic campioană.

Roș-albaștrii au avut un parcurs perfect în play-off, cu 4 victorii din tot atâtea posibile, 6 goluri marcate și doar unul primit. După înjumătățirea punctelor la finalul sezonului regular, FCSB avea un avans de doar 4 puncte față de locul secund, ocupat atunci de Rapid. Giuleștenii au trecut de la extaz la agonie, de la calcule pentru titlu la emoții chiar și pentru prezența în Europa. Cele 4 eșecuri din play-off i-au coborât pe alb-vișinii până pe penultima poziție înaintea acestei runde și au dus la despărțirea de Cristiano Bergodi. Până la finalul sezonului, interimatul va fi asigurat de Bogdan Lobonț, care va debuta la derby-ul de pe Arena Națională.

FCSB are și o revanșă de luat. În sezonul regular, Rapid s-a impus cu 2-1 și 4-0, ambele partide disputându-se pe Arena Națională. Aceste două victorii au dus la 4 numărul de partide consecutive câștigate de giuleșteni împotriva marii rivale, care este însă favorită să întrerupă seria de eșecuri. La Superbet, FCSB are cotă 1.85 să răzbune înfrângerile recente, în timp ce Rapid a primit cotă 4.40. Toate meciurile din SuperLigă beneficiază de promoția Superavantaj. Dacă echipa pe care ai mizat are un avans de două goluri în orice moment al partidei, pariul tău este câștigător, indiferent de rezultatul final. Află aici tot ce trebuie să știi despre Superavantaj!

Duelul golgheterilor

Florinel Coman are cel mai bun sezon din carieră și a determinant modul în care FCSB a dominat autoritar acest campionat. „Șeptarul” roș-albaștrilor este golgheterul la zi al SuperLigii, cu 17 goluri, reușind și 9 pase decisive. Până acum, în 8 meciuri jucate împotriva Rapidului, Coman nu a reușit să înscrie și are cotă 2.50 pentru cel puțin un gol marcat, fiind urmat de căpitanul Darius Olaru (2.90).

De cealaltă parte, Rapid speră să iasă din criză și datorită lui Albion Rrahmani. Kosovarul a fost cel mai important fotbalist al giuleștenilor, reușind 15 goluri în 19 meciuri jucate, performanță cu care ocupă locul 2 în clasamentul marcatorilor din SuperLigă. 3.70 este cota Superbet pentru o nouă reușită a lui Rrahmani, care și-a trecut în cont o „dublă” la precedentul derby cu roș-albaștrii.

