DESCINDERI în București și Dâmbovița: un ESCROC a țepuit mai multe companii printr-o metodă ingenioasă

Descinderi în București și Dâmbovița, după ce mai multe firme au reclamat la poliție că au fost țepuite de un bărbat care a ridicat prodduse care ar fi fost plătite cu bilete la ordin false.

"Ieri 16.07.2021 și astăzi, 17.07.2021, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 1 , sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au pus in aplicare patru mandate de percheziție domiciliară in București și în județul Dâmbovița, într-un dosar penal privind săvârșirea mai multor infracțiuni de înșelăciune.

În fapt, săptămâna trecută, reprezentanții a două societăți comerciale reclamau că au fost induși în eroare de către un bărbat necunoscut, care s-a prezentat ca fiind reprezentantul unei societăți comerciale și care a achiziționat un motostivuitor și respectiv 2.800 europaleți, plata fiind realizată cu bilete la ordin false.

Din primele Investigații a rezultat că și alte societăți comerciale au fost înșelate, în același mod, bărbatul în cauză prezentându-se sub alte nume și ca reprezentant al altor firme.

Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că bunurile achiziționate au fost transportate într-o localitate din județul Dâmbovița.

La momentul în care au fost declanșate perchezițiile domiciliare, la o adresă din Dâmbovița, a fost identificat și un bărbat ce corespunde descrierilor furnizate de către personalul societăților comerciale prejudiciate.

Acesta a fost identificat și s-a constatat că pe numele lui era emis un mandat de executarea pedepsei cu închisoarea pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune .

A fost preluat de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Dâmbovița și încarcerat.

Totodată, pe parcursul percheziției au fost depistate urmatoarele bunuri si cantități de mărfuri : 2 motostivuitoare; mosoare de cablu electric ( aproximativ 7 tone cablu); 150 baxuri polistiren extrudat, aproximativ 2 tone plasă de Buzau; circa 1 tonă de tablă și o tonă de țeavă, diverse produse electocasnice, sanitare, electrice și electronice, care au fost încărcate în două camioane.

De asemenea, au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor zeci de ștampile având inscripționate numele unor societăți comerciale, documente și sume de bani.

Perchezițiile sunt în derulare.

Cercetările vizează și identificarea altor societăți comerciale păgubite, având în vedere că pentru cumpărarea bunurilor au fost utilizate bilete la ordin false, cu scadență la 30 de zile.

Activitățile de cercetare sunt continuate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul acordat de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Dâmbovița", anunță Poliția.