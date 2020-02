Descoperire MACABRĂ în Olt: Un bărbat a găsit SFÂȘIAT de câinele său

Descoperire macabră în Olt. Un bărbat de 72 de ani din comuna Osica de Sus a fost găsit mort în casă. Conform primelor concluzii ale anchetatorilor, bărbatul ar fi murit din cauza unei boli și ar fi fost mai apoi sfârtecat de propriul câine.

Vecinii au găsit bucăţi din corpul bărbatului, după aproape o săptămână, împrăştiate prin curte, conform Mediafax.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 72 de ani locuia împreună cu un câine agresiv pe care-l ţinea cu el în casă.

Omul ar fi murit la începutul săptămânii, dar a fost găsit mort, sfâşiat de câine, vineri. Descoperirea a fost făcută de un vecin al bărbatului.

„Când am intrat acolo am găsit doar craniul. (…) Am ieşit afară când l-am văzut. Erau oase prin curte, erau de toate aduse. (…) De duminică nu l-am mai văzut”, a declarat un localnic din comuna Osica de Sus.

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, Anca Anuţa, a declarat, pentru MEDIAFAX, că bărbatul a murit din cauza unor probleme medicale, iar câinele l-a mâncat ulterior.

„A fost găsit de un vecin. Se pare că era mort de luni-marţi. Stătea împreună cu un câine agresiv. Probabil că stând închis în casă, câinele a fost şi înfometat şi victima prezenta şi afecţiuni medicale. Avea o ciroză hepatică şi pe fondul consumului excesiv de alcool, probabil că s-a declanşat şi o hemoragie şi ca urmare a sângelui cîinele cred că l-a şi atacat. A fost sfâşiat de câine după ce a survenit decesul. Verificările prealabile conduc la o moarte naturală şi ulterior a fost decapitat”, a spus Anca Anuţa.

Anchetatorii au deschis un dosar pentru omor în acest caz.