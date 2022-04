Descoperire macabră la Bucea: 6 civili, cu mâinile legate la spate, au fost găsiți morți/ Foto

Cadavrele a cinci bărbaţi cu mâinile legate au fost găsite în subsolul unui sanatoriu pentru copii din Bucea, oraş din regiunea Kiev recucerit de ucraineni şi în care soldaţii ruşi au comis masacre, potrivit unui anunţ făcut luni de procuratura generală a Ucrainei, transmite AFP.

