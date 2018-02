Descoperire ŞOCANTĂ în Capitală: Doi agenţi de pază, găsiţi morţi într-o clădire

Descoperire şocantă în Capitală! Poiţiştii Secţiei 17 au găsit marţi dimineaţa cadavrele a doi agenţi de pază într-o clădire dezafectată unde îşi desfăşurau activitatea.

"Astazi, la ora 07.00 Sectia 17 Politie a fost sesizata ca doi agenti de paza au fost gasiti decedati intr o cladire dezafectata, cladire unde efectuau serviciul. La fata locului s a deplasat echipa operativa fiind demarate cercetarile in vederea stabilirii cauzei si conditiilor in care s a produs decesul. La adresa s-au deplasat si reprezentanti ai ITM Cadavrele celor doi barbati au fost ridicate si transportate la INML in vederea efectuarii necropsiei. Cercetarile vor fi continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5", informează Poliţia Capitalei.

