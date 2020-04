Deși anunță că epidemia este sub 'control', Germania se pregătește pentru ce este mai rău: măsuri sporite de prevenire a răspândirii COVID-19

Epidemia de noul coronavirus este de acum "sub control şi gestionabilă" în Germania, a anunţat vineri ministrul Sănătăţii, Jens Spahn, potrivit AFP.

"Putem spune acum că am reuşit. Am trecut de la o creştere dinamică la o creştere liniară, iar rata de infectare s-au redus semnificativ", a spus el într-o conferinţă de presă, precizând că Germania a testat până acum circa 1,7 milioane de persoane.Rata de infectare, adică numărul de persoane pe care le contaminează în medie un bolnav de COVID-19, a scăzut sub unu, ajungând vineri la 0,7, conform estimării publicate de Institutul Robert Koch, autoritatea federală responsabilă de monitorizarea epidemiologică.Cancelarul Angela Merkel a anunţat miercuri o relaxare a restricţiilor sociale, în special prin deschiderea începând cu 4 mai a şcolilor şi liceelor. Magazinele de sub 800 de metri pătraţi pot de asemenea să se redeschidă.

Marile adunări rămân interzise cel puţin până la 31 august, iar în locurile publice trebuie păstrată o distanţă minimă de 1,5 metri.



Ministrul sănătăţii a mai anunţat vineri că Germania a acordat unui număr de circa 50 de companii contracte pentru fabricarea în total a 10 milioane de măşti care răspund normelor de protecţie FFP2 şi a 40 de milioane de măşti chirurgicale pe săptămână începând din august.



Germania nu a urmat până în acest moment exemplul Austriei vecine, care a introdus obligativitatea naţională de a purta mască în magazine şi transportul public, rezumându-se doar la o "recomandare fermă" de utilizare.



Germania număra vineri 133.830 de cazuri oficial declarate de noul coronavirus, o creştere de 3.380 în 24 de ore, şi 3.868 de decese, o creştere de 299, conform Institutului Robert Koch.