Deși nu susține certificatul verde, un deputat s-a trezit cu mașina vandalizată la Parlament: 'Manipularea dăunează grav democraţiei'

Deputatul neafiliat George Ionescu afirmă că, în cursul zilei de marţi, i-a fost vandalizată maşina în curtea Palatului Parlamentului, deşi el nu a susţinut niciodată certificatul verde.

"Manipularea dăunează grav democraţiei. Astăzi, mi-a fost vandalizată maşina în curtea Parlamentului de către un grup de indivizi care aparent protestau împotriva PLX 545, ce prevede introducerea certificatului verde la locul de muncă. Au vandalizat bunul privat al unui om care, culmea, nici măcar nu susţine certificatul verde. Nu am susţinut niciodată certificatul verde ca limitare a dreptului la muncă, cu atât mai mult acum, când din ce în ce mai multe studii arată că şi cei vaccinaţi cu schema completă pot fi purtători ai virusului şi îl pot răspândi în continuare. Din principiu consider că un document ca certificatul verde este o anomalie într-o democraţie, chiar şi în acest context atipic al unei crize sanitare de proporţii, dar nu vreau să intru în astfel de detalii acum", a scris deputatul neafiliat, pe pagina sa de Facebook.În opinia sa, "manifestări ca cele de astăzi, presărate cu acte de vandalism, discreditează şi omoară şansa unei discuţii perfect legitime despre utilitatea şi efectele reale ale acestui certificat verde"."Oameni creduli cad în plasa unor politicieni cinici şi populişti, care nu sunt interesaţi cu adevărat nici de viaţa semenilor, nici de drepturile constituţionale, nici de o dezbatere reală pe o temă într-adevăr de mare interes pentru public. De săptămâni bune, colegii de la AUR îi sperie pe oameni că urmează să se voteze certificatul verde în Parlament. Astăzi, m-am lămurit. Singurul lucru pe care îl urmăreşte AUR este să profite politic şi atât. Să câştige capital electoral manipulând oamenii şi ţinându-i într-o teamă perpetuă. Am avut COVID. M-am şi vaccinat ulterior, cu două doze. Le spun tuturor că vaccinul îi poate proteja de formele grave ale boli şi îi încurajez să îl facă, dar nu voi vota niciodată obligativitatea unui document ca certificatul verde la locul de muncă. Repet, este păcat că a fost discreditată o dezbatere serioasă pe care trebuia să o avem pe marginea acestui subiect", conchide fostul deputat PNL.