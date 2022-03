Deși Republica Moldova poate exporta fructe în Rusia, mulți fermieri refuză acest lucru: 'Atâta timp cât ea va fi condusă de psihopatul din Kremlin'

Decizia Rusiei de a relua importul de fructe din Republica Moldova, se pare, nu prea i-a bucurat pe fermierii din nordul țării.

Unii spun că sunt gata să-și doneze merele rămase refugiaților sau armatei ucrainene, iar alții nu văd cum ar putea exporta marfă în condiții de război. Mai mult, fermierii spun că rușii au uitat de embargouri și bariere comerciale doar când li s-a făcut poftă de vitamine, transmite nordnews.md.

„Să vă spun așa cum este. De anul trecut nu am realizat niciun măr, probabil, tot Rusia ne-a interzis, fie vorba sancții, fel de fel și am dat totul la suc. Păi, de ce nu au scos anul trecut?”, a declarat Nicolae Corcimari, fermier din Dondușeni.

Există temeri că în cazul comerțului cu Rusia, Moldova s-ar putea confrunta cu presiuni din partea Occidentului, care a început un război economic cu Moscova din cauza atacului asupra Ucrainei.

„Că au fost scoase sancțiuni de pe Moldova, asta nu înseamnă că noi o să le ducem spre Rusia, pentru că, în primul rând, nu ai cum să le duci. Poate și ai cum, dar nu îți va da voie Polonia, nu îți va da voie România. Păi cum noi punem sancțiuni, dar voi duceți”, a adăugat fermierul.

Iar un fermier din Ocnița a declarat că nu va exporta rușilor niciun măr crescut de el. Acesta a făcut și o postare îndrăzneață pe pagina sa de Facebook.

„De azi înainte, niciun măr de-al meu nu va fi exportat în Rusia, atâta timp cât ea va fi condusă de psihopatul din Kremlin”.

Astăzi, la telefon, bărbatul a anuunțat în ce condiții ar fi gata să-și exporte marfa în Rusia.

„Eu am spus clar acolo și repet pentru toată lumea, eu nu vreau să colaborez, eu nu vreau să duc merele mele în Rusia lui Putin. Eu vreau să duc merele mele într-o Rusie democratică, într-o Rusie civilizată, dacă va fi posibil să fie așa ceva”, a spus Valentin Chilat-Cornaci.

Fermierii cred că „bunătatea” Rusiei de a primi fructe moldovenești este o decizie cu iz politic.

„Posibil e vorba de politică. Vezi că putem, dar pe unde să te duci acum dacă în Ucraina e război? Prin Belarus sau pe unde să te duci? Să o iei prin România, Slovacia, Polonia, Belarus. Ce o să câștige moldovenii noștri cu merele acestea? O să rămână pe deal cum și până acum”, a spus Iurie Cervașciuc, locuitor din Dondușeni.

„Totuși, Rusia are nevoie de producția asta. Cum nu ar fi, nu doar mere, are nevoie și de poame, zmeură. Dacă se duce prin România, prin Polonia, drumul acesta deja ne costă doi lei per kg. Aici poate să fie și politică”, a declarat Leonid Luca, fermier din Dondușeni.

Sunt voci care declară că un astfel de comerț, care nu pare foarte profitabil, poate fi o cale pentru Rusia de a ocoli sancțiunile și de a transporta mărfuri interzise sub pretextul produselor agricole, inclusiv prin portul Giurgiulești, dar și pentru a spăla banii rușilor, ceea ce poate înrăutăți și relațiile Republicii Moldova cu Occidentul.

Amintim că, la data de 5 martie, Rusia a ridicat restricțiile cu privire la exportul de produse agricole moldovenești, mai exact, fructe cu semințe sau sâmburi.

Embargoul a fost introdus de Rusia încă în anul 2014. Doar câteva companii din țara noastră puteau să-și exporte marfa în Federația Rusă.