Devis Mangia, după despărțirea de Craiova: M-am simţit foarte bine în România, rămân cu amintiri minunate

Despărţirea tehnicianului italian Devis Mangia de Universitatea Craiova a fost un şoc pentru toată suflarea oltenească şi nu numai, potrivit mediafax.

La doar câteva zile de la anunţul oficial făcut de clubul patronat de Mihai Rotaru, în care antrenorul din Peninsulă era anunţat că va rămâne pe banca tehnică a craiovenilor, a venit comunicatul în care Corneliu Papură era prezentat ca noul antrenor din Bănie, în locul lui Devis Mangia.

"A fost o decizie de comun acord, am decis împreună, aşa cum a spus şi preşedintele nu a fost nici demitere, nici demisie. Eu consider că am făcut o treabă bună, am obţinut rezultate bune atât din punct de vedere sportiv, cât şi din punct de vedere economic, situaţie bună pentru echipă, aşa cum a declarat şi clubul. Nu ştiu dacă puteam să fac mai mult, dar eu pot să spun că am făcut o treabă foarte bună", a declarat Devis Mangia, pentru ProSport, care a precizat că nu este în discuții cu nicio echipă:

"Sunt în Italia şi mă relaxez împreună cu familia mea. Nu mă gândesc deocamdată la ce voi face mai departe, voi vedea ce voi face în sezonul următor.

Campionatul din României este unul competitiv, care poate să crească şi care, cu siguranţă, va creşte. Eu m-am simţit foarte bine în România, chiar foarte bine din toate punctele de vedere. Oamenii au fost foarte prietenoşi cu mine, rămân cu o amintire minunată despre români, iar aici nu vorbesc doar din punctul de vedere al fotbalului, ci despre tot ce înseamnă această ţară".

Antrenorul italian le-a transmis și un mesaj suporterilor Craiovei: "Le mulţumesc pentru că au fost mereu alături de mine şi de echipă".

Devis Mangia a fost instalat la Craiova în vara anului 2017. A adus primul trofeu în Bănie după 25 de ani, Cupa României, acum un an. De asemenea, cu Mangia, Craiova a fost pentru prima dată pe podium, pe locul 3, după 23 de ani, la finalul stagiunii precedente.

Tehnicianul italian a lăsat-o pe Craiova pe locul trei în clasamentul Ligii 1 Betano. În locul lui a fost numit interimarul Corneliu Papură, care a fost a fost până anul trecut antrenorul echipei satelit a Craiovei, iar până să fie numit interimar se ocupa de scoting. Papură este în cadrul clubului încă din 2013, de la reînfiinţarea CS Universitatea Craiova, el activând pe diverse funcţii, majoritatea legate de scouting şi de copii şi juniori. A mai antrenat în cariera sa pe ALRO Slatina, în liga secundă.