Devis Mangia nu dorește să se despartă de Mitriță - Dacă stă aici, eu sunt mulţumit şi fericit

Alexandru Mitriţă, omul cheie al echipei CS Universitatea Craiova, e foarte aproape de un transfer în Major Soccer League, la New York City, fosta formaţie a unor vedete precum Pirlo, David Viila sau Lampard, potrivit mediafax.

Antrenorul trupei de pe "Ion Oblemenco", Devis Mangia, a precizat în cadrul unei conferinţe de presă, joi după-amiaza, că internaţionalul în vârstă de 23 de ani nu se află în blockstart pentru o plecare.

"Dacă rămâne aici, va fi sută la sută concentrat aici. Pot vorbi despre realitate. Situaţia reală? E aici! Dacă stă aici, eu sunt mulţumit şi fericit. Eu zic că dacă Alex stă aici eu sunt mulţumit. În acest moment trebuie să vorbim despre Mitriţă în echipă. Vom vedea ce se întâmplă... Dar sunt aici pentru că vreau să câştig fiecare meci. Acum nu se pune problema să plece", a spus Mangia, în cadrul unei conferinţe de presă.

Italianul i-a tachinat pe jurnalişti şi a mutat subiectul fără să răspundă în privinţa unui posibil înlocuitor al căpitanului. "Avem jucători foarte buni aici. Alex e un jucător foarte bun, repet. Prefer să vorbesc despre Viitorul", a insistat Mangia.

Cu Andrei Cristea vârf de sabie, Mangia are două opţiuni în privinţa sistemului de joc. "Sistemul care s-ar potrivi cel mai bine echipei? Am jucat 4-2-3-1 în decembrie, apoi 4-4-2 mai clar. Eu cred că sunt două sisteme pe care le putem utiliza. Avem mai multe soluţii, pentru că toţi jucătorii au lucrat foarte, foarte bine în cantonament. Am lucrat în această săptămână, nu am decis echipa pentru duminică. Am idei...", a continuat Mangia.

CS Universitatea Craiova întalneşte Viitorul, duminică, în etapa a 22-a a Ligii 1 Betano.