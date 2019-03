Devis Mangia: 'Sunt foarte mulţumit, băieţii au interpretat foarte bine jocul, am riscat la început, am dat gol'

Antrenorul Devis Mangia a declarat că obiectivul echipei sale, CSU Craiova, în meciul cu Sepsi era obţinerea celor trei puncte, ceea ce asigură o liniştită pauză competională, generată de meciurile naţionalelor, potrivit news.ro.

"Am jucat bine, sunt foarte mulţumit, băieţii au interpretat foarte bine jocul, am riscat la început, am dat gol, apoi am avut foarte multe ocazii, nu am închis jocul, dar sunt mulţumit. Am vorbit cu băieţii înainte de meci şi le-am spus că vreau o pauză liniştită. Aşa este, este bine. Am fost un pic supărat pentru că am irosit foarte multe ocazii de 2-0. Dacă nu închizi jocul, se poate întâmpla ceva oricând în timpul jocului. Vrem să ne batem, avem două obiective importante, cupa şi campionatul. Target-ul pentru azi a fost trei puncte şi o pauză liniştită. Aşa este, este foarte bine. Când câştigi, este bine să continui, dar e bine aşa, cu pauza echipei naţionale. Nefolosirea lui Andrei Cristea este doar o chestiune tactică. Dacă meciul meciul este închis, 0-0, cu adevrsari care se apără foarte jos, este bine să jucăm cu un atacant de stilul lui, pentru că este un atacant de careu. Când echipa este în avantaj, trebuie să utilizăm mai mult un atacant care se descurcă mai bine când are spaţii în faţă. Nu sunt probleme. Când jucăm 4-4-2, avem ceva probleme în fazele de finalizare", a declarat Mangia, la Digi Sport.

Formaţia CSU Craiova a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Sepsi Sfântu Gheorghe, în primul meci al etapei a II-a a play-off-ului Ligii I. Golul a fost marcat de Mateiu, în minutul 20.