DEZASTRU pentru Donald Trump: CBS va difuza IMAGINILE care îi pot CURMA mandatul la Casa Albă

Avocatul care o reprezintă pe actriţa porno Stormy Daniels, care susţine că a avut o relaţie cu Donald Trump, Michael Avenatti, afirmă că o postare a sa de pe Twitter cu o imagine în care se poate vedea un CD sau DVD este o avertizare pentru Donald Trump, scrie CNN.

Joi noapte, Michael Avenatti a postat, pe Twitter, o poză în care se poate vedea un CD sau DVD alături de un text: „Dacă o poză face cât o mie de cuvinte, câte cuvinte valorează această poză???”.

Avenatti a declarat pentru CNN că discul conţine dovezi care susţin afirmaţiile lui Daniels privind aventura sa cu Trump, scrie news.ro.

„Vreau să fiu foarte clar: Este un foc de avertizare. Şi este un foc de avertizare către Michael Cohen şi oricine este asociat cu Donald Trump. Ar trebui să aibă foarte mare grijă după duminică seara în legătură cu ce spun despre clienta mea sau ce minciuni vor să spună poporului american”, a subliniat avocatul.

Avenatti o reprezintă pe Stephanie Clifford, cunoscută şi ca Stormy Daniels, care l-a dat judecată pe Trump pentru un acord de confidenţialitate despre care susţine că nu este valabil.

Clifford susţine că ea şi Trump au avut o aventură acum mai bine de 10 ani dar chiar înainte de alegerile din 2016, iar avocatul lui Trump, Michael Cohen, a plătit-o cu 130.000 de dolari printr-o societate cu răspundere limitată.

CBS va difuza un interviu cu Clifford în cadrul emisiunii „60 Minutes” duminică, 25 martie.

If “a picture is worth a thousand words,” how many words is this worth?????#60minutes #pleasedenyit #basta pic.twitter.com/eCkU0JBZaR