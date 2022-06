Dezastrul despre care ministrul Sănătății și guvernanții nu vorbesc: 'În 424 de localităţi nu există niciun medic de familie. Deficitul este de peste 2.000'

România are nevoie urgentă de peste 2000 de medici de familie. În 424 de localităţi nu există niciunul. Preşedintele Colegiului Medicilor, Daniel Coriu, estimează că peste 10 ani nu vom mai avea medici de familie, în condiţiile în care în prezent aproape jumătate au peste 61 de ani, iar cei sub 35 de ani reprezintă doar 2,2% din total. ”„Vom muri mai repede şi vom fi bolnavi mai repede”, avertizează şi Raluca Zoiţanu, preşedintele Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie .

Într-o solicitare făcută către universităţile de Medicină şi Farmacie, filialele Colegiului Medicilor şi Asociaţiile Medicilor de Familie, DSP Vaslui cere sprijin pentru informarea şi îndrumarea medicilor de familie care ar fi interesaţi să ocupe posturile vacante de medic de familie din 8 comune rămase fără astfel de specialişti pentru că şi-au încetat activitatea la cabinetele de acolo. Sunt comune aflate la câţiva zeci de kilometri de municipiul Vaslui şi Bârlad, scrie news.ro.

Din păcate însă, aceasta nu este o solicitare singulară, ci doar una dintre cele mai recente, făcute la jumătatea acestei luni. Frecvent apar astfel de solicitări în multe zone ale ţării. Statistic, aşa-numitul fenomen de ”deşertificare” din punct de vedere al asistenţei medicale în foarte multe zone devine tot mai acut pe zi ce trece.

Prof. Dr. Daniel Coriu, Preşedintele Colegiului Medicilor din România, a explicat News.ro că în 424 de localităţi din ţară nu există medic de familie, în timp ce în peste 1000 de localităţi necesarul de medici de familie nu este acoperit. În plus, o mare problemă este şi îmbătrânirea acestor specialişti. În acest sens, spune Prof. Coriu, peste 10 ani nu vor mai exista medici de familie în România, iar birocratizarea excesivă a muncii lor este principala cauză a faptului că tot mai puţini medici tineri intră în sistem.

Dr. Raluca Zoiţanu, preşedintele Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie spune că lipsa medicilor de familie în foarte multe comunităţi se traduce printr-o speranţă de viaţă mai scăzută a oamenilor care nu beneficiază de medicina primară. Prof. Coriu: „Toţi au vorbe măreţe, cuvinte impresionante dar din nefericire constatăm că nu prea se face nimic”.

„În România avem 424 de localităţi fără medic de familie şi de asemenea avem peste 1000 de localităţi – 1098, cu necesar neacoperit de medici de familie. Noi considerăm un deficit de medici de familie undeva de 2200. Acum 10 ani aveam aproximativ 12.000 de medici de familie în relaţie contractuală cu Casa, acum avem sub 10.000.

Foarte importantă este îmbătrânirea populaţiei medicilor de familie. 47%, aproape jumătate din medicii noştri de familie au peste 61 de ani. Aproape jumătate vor ieşi la pensie peste câţiva ani. Noi peste 10 ani nu vom mai avea medici de familie.

Ştiţi ce mă impresionează? În ultimii 10 ani fiecare program de guvernare începe cu această... baza sistemului sanitar este medicina primară, toţi au vorbe măreţe, cuvinte impresionante dar din nefericire constatăm că nu prea se face nimic.

Şi ca să vedem câţi intră în sistem, sub 35 de ani au numai 2,2 %. Deci practic foarte curând aceasta ar trebui să devină o problemă de strategie naţională, ce dorim, ce se va întâmpla cu medicina primară. Autorităţile, Guvernul trebuie cumva să înţeleagă această necesitate, această problemă şi să o rezolve”, a declarat prof. Dr. Daniel Coriu pentru News.ro.

În România, numărul de medici este împărţit disproporţionat. În marile centre universitare sunt cei mai mulţi, în timp ce în celelalte zone lipsesc sau necesarul nu este acoperit. În cazul unor boli precum cele hematologice, de exemplu, cei mai mulţi pacienţi diagnosticaţi provin din mediul urban, tocmai pentru că cei din foarte multe zone rurale, care ar trebui văzuţi de medic, nu au acces la asistenţă medicală. Prof. Coriu vorbeşte despre importanţa existenţei în fiecare localitate a unei echipe coordonate de medicul de familie, nu doar a medicului de familie.

„Vorbim de două Românii. O Românie unde numărul de medici este peste media europeană, respectiv Bucureştiul, Doljul, Timişul, Clujul, Mureşul şi Iaşiul, unde sunt concentraţi peste 50% din medicii României, şi restul 37 de judeţe care au 27.000 de medici. Ca să vorbim în mod particular despre medicina de familie, cele mai afectate judeţe sunt Tulcea, Vrancea, Sălaj, Covasna şi Călăraşi.

Văzând statistica pe boli, mă refer la bolile hematologice, marea majoritate sunt în mediul urban. Păi asta ce spune? Că se îmbolnăvesc numai cei din oraşe? Nu, de fapt cei de la ţară nu au acces la sistemul medical, ceea ce este o dramă într-o ţară a secolului nostru, este de neacceptat. Lipsa medicului de familie...trebuie să înţelegem că nu numai medicul este important, este vorba de o echipă, condusă de medicul de familie.

Fiecare localitate ar trebui să aibă un medic de familie, un asistent, o moaşă, un asistent de pediatrie, un asistent de igienă şi bineînţeles un asistent social, este o echipă. Aici ar trebui cumva autorităţile să facă ceva, să refacă sistemul de sănătate care cândva era funcţional.

Din nefericire, e România tăcută. Nimeni nu vede fenomenul, acei oameni, săracii, nu vorbesc, ei din nefericire îşi duc destinul fără ca pe cineva să intereseze. Suntem extrem de nemulţumiţi de această situaţie. Avem boli, de exemplu, hemofilia, este o boală pentru care avem tratament, avem tot ceea ce ne trebuie, dar pacientul nu poate să vină la un centru să primească tratament pentru că nu are bani de transport. Cam aici ne aflăm, asta este situaţia reală”, a explicat Prof. Coriu.

Soluţiile pentru problema lipsei medicilor de familie ar putea fi inspirate din alte modele de sisteme de sănătate, precum cel francez, crede Prof. Coriu. Preşedintele Colegiului Medicilor din România spune că tinerii medici nu mai sunt atraşi de medicina de familie din cauza birocratizării excesive, dar şi a obligaţiilor pe care le au şi care nu ţin de actul medical în sine. Prof. Coriu: „Contractul cu Casa nu este un contract civil în adevăratul sens al cuvântului, medicul este obligat să semneze contractul că altfel moare de foame”.

Vorbim despre medicina primară. Să vedem de ce tinerii doctori nu mai aleg această specialitate. Există o birocratizare excesivă, practic medicul de familie este transformat într-un funcţionar public, el dă concedii, dă reţetă, pacientul vine, ”Dă-mi reţetă, dă-mi trimitere”. Medicul de familie este într-un fel de privatizare forţată. Cabinetul medicului de familie are personalitate juridică şi financiară, el trebuie să plătească facturile, utilităţile, salarii, taxe, toate aceste obligaţii financiare trebuie să le respecte, finanţarea vine din contractul cu Casa. Este un contract de fapt de adeziune, pentru că, doctorul săracul nu are ce să facă, trebuie să semneze, nu este un contract civil în adevăratul sens al cuvântului, ci este obligat să semneze contractul că altfel moare de foame.

Şi atunci, medicii tineri de ce să mai aleagă? Când văd că CNAS-ul face ce vrea cu medicul de familie, nu mai există acea motivaţie, bun, există motivaţia academică, motivaţia umanitară, de a ajuta semenii, dar, totuşi, doctorul este om, are o familie şi trebuie să supravieţuiască.

Noi la CMR primim tot timpul anunţuri de transfer listă pacienţi, constatăm că medicii de familie îşi părăsesc cabinetele proprii, îşi transferă lista de pacienţi către un alt medic sau doresc să facă acest lucru, este foarte trist să constatăm cum medicii sunt obligaţi să părăsească ţara pentru a-şi practica meseria în mod onorabil într-o ţară europeană.

Am foarte mulţi colegi prieteni medici de familie în Franţa, în diferite zone rurale din Franţa, unde sunt foarte bine primiţi de comunitate, sunt întâmpinaţi cu braţele deschise, li se oferă gratuităţi, li se oferă loc de muncă, li se oferă casă şi multe alte facilităţi, ăsta cred că ar trebui să fie şi modelul nostru, pentru că, fără implicarea comunităţii locale, nimic nu se poate face, adică, sigur Ministerul Sănătăţii poate să gestioneze global problema, dar în mod particular, o comunitate, un sat, primăria comunei sau satului, dacă doreşte să aibă medic de familie, trebuie să facă nişte eforturi, nu pot să aştepte totul de la Ministerul Sănătăţii, Ministerul nu are această capacitate şi nici nu o să aibă vreodată”, a explicat Coriu.

Dr. Raluca Zoiţanu, preşedintele Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie explică ce înseamnă lipsa medicilor de familie sau numărul insuficient al acestora, în foarte multe zone din ţară. Medicul vorbeşte despre scăderea speranţei de viaţă şi despre un număr mare de pacienţi cu boli grave, fapt care ne va menţine în cele mai nedorite topuri. Dr. Zoiţanu: „Vom muri mai repede şi vom fi bolnavi mai repede”.

„Vom muri mai repede şi vom fi bolnavi mai repede. Sunt deja studii care arată că, dacă ai un medic de familie şi îl ai de mult timp , de 15 ani de exemplu, trăieşti mai mult şi eşti mai sănătos pentru că este un medic care te cunoaşte foarte bine şi te îngrijeşte mai bine. Aceasta va fi urmarea, speranţa de viaţă va scădea foarte mult şi toate topurile acelea cu suntem locul 1 la cancere, la bolicardiovasculare... vom continua să fim în top. Sigur, nu putem să punem această responsabilitate doar în spatele medicului de familie, factorii sunt mai complecşi, dar să ai un medic de familie pe o durată lungă de ani, acelaşi medic de familie, este unul din factorii care contribuie la o viaţă mai sănătoasă şi mai îndelungată.

Soluţiile nu sunt nici punctuale, nici rapide, eu compar de multe ori cu un incendiu pe care îl vedem, e din ce în ce mai mare şi încercăm să-l stingem cu câte o găleată de apă aruncată ici colo, toate acestea fiind câţiva bani în plus la finanţarea anuală sau câteva lucruri de birocraţie tăiate ici colo. Trebuie să ne preocupăm cu toţii, şi din partea autorităţilor, şi din partea organizaţiilor medicilor de familie şi alte organizaţii din societatea civilă, dar care reprezintă pe cetăţeni şi pacienţi, să stăm şi zilnic să facem câte ceva pentru medicina de familie pentru că altfel nu vom reuşi să domolim această deşertificare.

În anumite momente din timp se fac anumite investiţii, cel mai recent este Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă care va ajuta financiar renovarea şi dotarea anumitor cabinete, ceea ce le poate face mai atractive pentru tinerii medici şi acum câţiva ani Guvernul României a semnat un program cu Banca Mondială prin care se vor face câteva investiţii dar mai mult se va lucra la legislaţie şi la ceea ce poate să facă medicul de familie pentru a -i fi dată o mai mare libertate în a fi medic şi mai puţin secretară sau birocrat”, a explicat Dr. Raluca Zoiţanu.