DEZMĂŢ TOTAL pe bani publici: O primărie oferă prime şi cadouri angajaţilor din firme private

Dezmăţ total pe bani publici. Parcă a devenit o obişnuinţă în România. O primărie de oraş oferă prime şi cadouri din buget pentru firme private. Serviciul de salubritate din cadrul Primăriei Galaţi a reuşit o impresionantă „performanţă” în materie de bonificaţii salariale ilegale: a plătit cadouri şi prime de Paşte, de Crăciun şi de Ziua Femeii angajaţilor unei firme private.

Citeşte şi: Mircia Gutău, prima REACŢIE după lovitura dată Liviei Stanciu: 'Au fost 12 ani de UMILINŢĂ...'

Primăriile din România stabilesc an de an noi „recorduri" în ceea ce priveşte plata unor salarii, prime şi sporuri salariale ilegale. Spre exemplu, în anul 2016 (cele mai recente date disponibile la Curtea de Conturi), aceste tipuri de cheltuieli au ajuns la 105 milioane de lei, dintre care 12 milioane de lei doar sporul pentru condiţii aşa-zis periculoase, plătit fără bază legală. Au premiat salariaţii unei firme private Un caz aparte de acest fel s-a întâmplat la Primăria municipiului Galaţi, al cărei serviciu de salubritate (care funcţionează ca serviciu al primăriei, dar sub denumire comercială –Ecosal - şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli) a reuşit să plătească, în 2016, prime şi cadouri ilegale de 135.000 de lei.

Citeşte şi: Şeful Senatului, previziuni de ULTIM MOMENT: Ce spune Tăriceanu despre inflaţie, după ce nivelul a atins COTE ALARMANTE

Amintita entitate nu şi-a premiat doar proprii angajaţi, ci şi salariaţii unei firme private sau ai unor firme cu capital de stat. Potrivit un raport de control încheiat de Curtea de Conturi în decembrie 2017, doar 115 din cele 240 de persoane care au beneficiat de cadouri de Ziua Femeii erau salariaţi ai Ecosal, restul fiind de la Rodmag Consulting SRL (102 oameni), iar 18 de Administraţia Pieţelor SA. De asemenea, de Paşte s-au dat pungi cu produse pentru 761 de salariaţi, din care 268 angajaţi proprii, iar 403 persoane de la Rodmag şi Administraţia Pieţelor, potrivit adevarul.ro.

De Crăciun s-au dat vouchere pentru 730 de persoane, din care doar 279 erau angajaţii Ecosal. Inspectorii de Conturi au imputat sumele respective, care sunt în curs de recuperare. La conducerea serviciului de salubritate se afla, în perioada martie-mai 2016 (când s-au plătit două dintre primele ilegale), chiar actualul primar al Galaţiului, social-democratul Ionuţ Pucheanu, care fusese deja nominalizat ca şi candidat al PSD la fotoliul de primar, post pe care avea să-l şi câştige la alegerile din 5 iunie 2016. Funcţionar de primărie, meserie cu risc maxim. Aşa s-ar putea traduce liber munca din primăriile din România, acolo unde funcţionarii încasează ,fără niciun argument legal, un spor de 15% din salariul de bază, pentru că ar lucra în „condiţii vătămătoare şi periculoase de muncă".

Rapoartele Curţii de Conturi relevă faptul că deşi din 2008 încoace au fost încheiate mii de acte de constatare prin care edilii au fost obligaţi să recupereze banii plătiţi nejustificat pentru astfel de sporuri, lucrurile continuă. Astfel, la nivelul anului 2016 (datele sunt pentru controalele făcute în cursului lui 2017, prezentate în raportul făcut public de Curtea de Conturi în ianuarie 2018), primarii din România au aprobat plata unor salarii, prime şi sporuri ilegale în cuantum de 105 milioane de lei. Trebuie spus însă că statistica include doar o jumătate dintre entităţile publice din România (restul nefiind controlate în 2016), ceea ce înseamnă că suma ar putea ajunge la 200 de milioane de lei, adică aproximativ 45 de milioane de euro. „S-a constatat stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor şi a altor drepturi acordate funcţionarilor publici, personalului contractual, persoanelor cu funcţii de conducere şi personalului care ocupă funcţii de demnitate publică în sumă de 68 milioane lei şi efectuarea de cheltuieli de personal neprevăzute de legislaţia în vigoare în valoare de 37 milioane lei", se menţionează în document. În judeţul Galaţi au fost descoperite două primării (Matca şi Frumuşiţa) care au plătit sporul de condiţii periculoase angajaţilor, în cuantum total de 272.000 de lei, deşi nu rezultă de nicăieri în ce a constat pericolul. De asemenea, la 16 dintre cele 29 de primării verificate, au fost descoperite ilegalităţi legate de plata salariilor şi a primelor, suma totală fiind de aproape 1,5 milioane de lei.