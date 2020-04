DEZVĂLUIRE Cine e adevăratul ministrul al Mediului în România. Șeful Romsilva îi dă ordine lui Costel Alexe! Adevăratul șef al pădurilor este Gheorghe Flutur

SCANDALUL pădurilor rase pur și simplu de pe fața pământului în timpul Stării de urgență ia amploare. După ce în mediul online au apărut imagini cu camioane întregi și garnituri de tren pline cu bușteni seculari căzuți sub drujbele unor afaceriști veroși cu adânci legături în Guvernul Orban, atât premierul cât și ministrul Mediului au sărit să apere reduta celor cu afaceri în domeniu. Ministrul Mediului, Costel Alexe, a mers însă mai departe, el a acuzat o campanie de fake news și de articole la comandă susținând pe față să în fapt imaginile și filmulețele care circula pe internet cu Pădurea Dobrovăț de lângă Iași, decimată în ultimele zile, sunt pur și simplu niște falsuri.

Îi răspunde dur unul din cei care s-a ocupat de subiect, jurnalistul Gabriel Gachi de la Reporter de Iași. Acesta povestește pe pagina sa de Facebook cu lux de amânunte masacrul forestier de lângă Iași și susține că în fapt nu se întâmplă nimic la Ministerul Mediului pentru că ministrul în fapt este o marionetă a lui Gheorghe Flutur (fostul ministrul PDL al Agriculturii și actual șef al CJ Suceava de numele căruia e legat mega-scandalul de la Spitalul județean Suceava în privința focarului de infecții cu COVID-19) care conduce ministerul prin intermediul șefului Romsilva, adevăratul ministru:

Iată ce ne spune jurnalistul Gabriel Gachi de la Reporter de Iași:

”Am citit si eu ceva de la conferinta de presa a lui Costel Alexe, care, inteleg, a fost un monolog cu public. Abia am venit de pe teren, mi-a dat cineva un link de pe Agerpres, agentie de stat care devine un canal de dezinformare a romanilor chiar pe banii acestora. Noi n-am fost invitiati la conferinta de presa, dintr-un rationament liberal care spune ca presa adevarata e cea ascultatoare. Ma dezgusta aceasta alternativa penelista, senzatia ca nu exista nicio scapare.

Anul trecut, in vara, cand REPORTER DE IASI a dezvaluit Afacerea Bebelusul, a preluat toata presa din Romania. Corespondenta Agerpres de la Iasi nu a dat nimic, in schimb a doua zi a prezentat replica lui Mihai Chirica, un noian de minciuni si zig-zag-uri politicianiste intinse pe vreo 4.200 de caractere. Replica la ce?, ca Agerpres nu scrisese stirea initiala. Asta e lumina Romaniei dupa intunericul pesedist: Chirica si Alexe, doi titani ai legii si statului de drept.

Costel e infiorator de demagog la varsta lui. Am observat asta mai demult, surprins cat de gaunos este. Ar trebui sa-i fie rusine cand vorbeste despre profesionistii si eroii de la Romsilva. O sa-i aratam averile din Romsilva, saptamana viitoare, in REPORTER DE IASI. Alexe vorbeste de campanie ruseasca de zeci de mii de euro si Agerpres preia cu seninatate acuzatia. De cand fac rusii campanii asa de ieftine? Asa putin costa zdruncinarea Puterii in Romania? Unde sunt zecile de mii de euro, ca eu ii caut? Filmarile din REPORTER sunt de la Dobrovat, linkul de transfer e in laptopul meu, am fost personal acolo. Pozele sunt facute cu telefonul meu, le am in Galerie. Am promovat cu 300 de lei campania noastra pe Facebook, pentru ca am vazut ca audienta e buna, iar banii i-am luat de la gura familiei. A fost un sacrificiu.

Toti iesenii care au postat fotografii de la Dobrovat au primit zeci de mii de euro de la Moscova? Costel Alexe e atat de bolnav de Putere incat sa afirme acest lucru?

Liberalul ar trebui sa declare ca are de castigat niste alegeri si ca vrea ca toti iesenii sa-l voteze, indiferent de situatie. Din toata milogeala lui atat se intelege. Subiectul exploatarilor forestiere nici nu conteaza, nu are ce sa ne spuna despre asta, vrea sa uitam discutia si sa vorbim doar despre faptul ca trebuie sa-l votam!

N-avem ce invata de la Costel Alexe. Nu taierile sunt contestate, ci lipsa sistemelor de control, mafiotizarea pe verticala a statului in problema padurilor si lipsa totala de transparenta. Daca noi cerem acum date complete despre loturi, volume licitate si cerem control in timp real, cu noi pe teren, ni se da cu tifla. Alexe trebuie sa garanteze eliminarea posibilitatilor de a fura, nu sa ne denigreze si sa ne faca agenti ai Rusiei. De fapt, tipul de presa pe care care il face Agerpres este exact modelul de manipulare al mass-mediei aservite lui Putin.

Costel Alexe nici nu conteaza in ecuatia padurilor din Romania. El nici nu este ministrul real al Mediului. Seful Romsilva, care ii este subaltern, ii da de fapt ordine lui Alexe. Adevaratul stapan al padurilor din Romania este Gheorghe Flutur. Alexe e zero barat, o marioneta, pur si simplu el vrea sa castige niste alegeri locale. De asta Costel Alexe trebuie ignorat. Adevaratii granguri sunt mult mai mari. Mediul din Romania e condus din judetele puternic impadurite. Nu de Costel.

Urmariti ancheta RECORDER din 2019. Evenimente foarte recente. Dureaza 37 de minute, foarte multi veti ceda acestui efort, nu veti avea rabdare. Documentarul incepe greoi, dar sunt trei lucruri importante in a doua parte:

1. Filmarea transporturilor de lemne este ignorata de autoritati, desi reprezinta proba irefutabila.

2. Afacerea cu lemne e foarte profitabila tocmai pentru ca e foarte volatila. Ai autorizatie pe 200 mc, platesti 80.000 de lei, in trei nopti tai si transporti 600 mc si castigi 480.000 de lei. Mai dai 80.000 de lei spaga la Silvic si ramai cu 320.000 de lei. In trei zile castigi cat o firma cu 50 de angajati intr-un an. De aceea, Suceava e un cartel mafiot de la un capat la celalalt. Ca si Valcea si alte judete cu bogatie forestiera. E Columbia. Cartel de cocaina, unde produci cu 7.000 de dolari kilogramul si il vinzi cu 100.000 de dolari. La fel e la lemne, plusvaloarea pe variabila timp e foarte mare. Sunt bani sa hranesti Politie, politicieni, Garda Forestiera, procurori. Nu exista tabara adversa

3. Din momentul in care transportul a fost terminat si lemnul a fost prelucrat in cherestea nu mai ai nimic de demonstrat. Frauda dispare. Marcajele s-au sters, nimeni nu mai poate evalua volumul de lemn taiat.

Lui Costel Alexe ar trebui sa-i fie rusine. Sa se pronunte doar dupa ce urmareste transporturile de lemn din Romania. Pana atunci sa taca. PNL ar trebui sa activeze imediat monitorizarea camioanelor sau sa plece!”, susține jurnalistul.