DEZVĂLUIRE incediară a unui fost pompier despre ISU Dolj unde 101 angajaţi sunt rude între ei - 'La intervenţie merg proştii'

Ministrul de Interne Marcel Vela a trimis Corpul de Control la Craiova în cursul zilei de marţi, 14 ianuarie, pentru a verifica modul în care şi-au angajat comandaţii de la ISU Dolj copiii, fraţii, verii sau nepoţii. Un fost pompier a explicat cum a început totul, dar şi cum s-au făcut la Craiova restructurările în 2011, potrivit publicaţiei adevărul.ro.

Claudiu Ciucă a lucrat ca subofiţer în cadrul ISU Dolj în perioada 2006 - 2011.

"Eu am dat concurs, am luat şi am intrat în sistem. Nu a fost bine, că nu aveam pile şi s-a văzut în 2011 când s-au făcut restructurările. M-au dat afară fără să am cea mai mică abatere", povesteşte după 9 ani fostul pompier Ciucă.

Citește și: O tânără a murit, după ce s-a răsturnat cu autoturismul, pe DN 68A

"La intervenţie merg proştii"

"Noi am fost 36 de comandanţi de echipaj. Toţi am avut aceeaşi problemă. Adică, eu am fost subofiţer care, în aprecierea de serviciu, atunci, în 2011, când trebuia să ne dea afară, mi s-a spus că subofiţerul prezintă deficienţe în conducerea operaţiunilor de intervenţie şi întocmirea proceselor verbale de după intervenţie. Toţi cei 36 de comandanţi de echipaj am avut aceeaşi problemă.

Niciunul n-a avut altceva. Toţi cu punct şi cu virgulă, toţi am fost copy-paste...Sunt foarte mulţi piloşi. Sunt copii, foarte mulţi fini, nepoţi, veri... Colonelul Florea... şi inspectorul şef are copilul. L-a avut la Bucureşti, din ce ţin eu minte, s-a transferat la Craiova. Are o grămadă de fini. Colonelul Mariş are copilul. Colonelul Stănăşel a avut copiii, şi-a dat demisia.

Citește și: Mii de păsări din ferma din Maramureș în care a fost confirmată gripa aviară vor fi omorâte

Şi pe la Băileşti câţi sunt... comandanţi de echipaje, comandantul Detaşamentului... Numai piloşi. Când eram în timpul acela, în 2011, erau oameni care după şase ani, atunci când am plecat eu, nu aveau nici măcar o intervenţie la incendiu sau la un accident, la o salvare.

Nu aveau pentru că erau piloşi care erau puşi să stea mai deoparte, să nu aibă nicio problemă pentru că nu se descurcau, nu aveau condiţie. Ziceau..vin' la tata, te angajează tata la pompieri, îţi dă salariu, nu trebuie să mergi tu la intervenţie, la intervenţie merg proştii că ei se bagă în faţă şi n-au nicio problemă... Aşa e sistemul, merge pe pile!”, a povestit Claudiu Ciucă, fost subofiţer la ISU Dolj.

El mai povesteşte că omaenii nu vorbesc despre această situaţie pentru că le este ruşine sau teamă şi că cei care nu au un sistem relaţional în spate sunt daţi afară.