Dezvăluirea care cutremură întreaga lume: se pare că Madeleine McCann, fetița britanică dispărută în urmă cu 16 ani, a fost găsită

O tânără în vârstă de 22 de ani din Polonia susține că are dovada că ea este Madeleine McCann, fetița britanică dispărută în urmă cu 16 ani în timp ce se afla în vacanță cu familia ei în Portugalia, informează The Jerusalem Post.

Tânăra, Julia Wendel, care a devenit virală pe rețelele de socializare după ce și-a postat afirmația, a declarat săptămâna trecută că, în copilărie, a fost abuzată de un pedofil german care a fost un suspect cheie în cazul dispariției. De asemenea, ea a susținut că familia McCann a apelat la ea pentru a efectua un test ADN pentru a verifica dacă sunt compatibili.

Potrivit lui Wendel, ea are același defect la ochi pe care îl avea și copilul dispărut și seamănă cu părinții ei, Gary și Kate.

O persoană apropiată familiei McCann a declarat că "familia nu își asumă niciun risc și este dispusă să verifice orice referință. Este important ca ei să analizeze toți factorii, iar fetița arată într-adevăr asemănător. Nimeni nu discută acest lucru. Dacă ceea ce spune este adevărat, există o șansă ca ea să fie ea".

Wendel nu știa de dispariția lui McCann

Potrivit Juliei Wendel, ea nu a auzit despre dispariția McCann până când a început să le pună părinților ei întrebări despre copilăria ei, despre care nu are nicio amintire.

"Amintirile sunt foarte neclare, iar când am vorbit despre ele cu părinții mei, lucrurile nu se potriveau. Întotdeauna încercau să schimbe subiectul", a spus ea.

"Am început să fac propriile mele cercetări, am descoperit ce s-a întâmplat cu Madeleine McCann și am legat punctele". - Julia Wendel

"Profesoara mea de la școală a spus că nu am fost mereu la școală, dar părinții mei insistă că am fost", a continuat ea. "După toată această confuzie, am început să fac propriile mele cercetări, am descoperit ce s-a întâmplat cu Madeleine McCann și am legat punctele. Este atât de stresant să încerc să-i fac pe oameni să mă creadă".

Wendel speră să intre în contact cu familia McCann în următoarele zile.